Centaines d'écoles italiennes évacuées après fausses alertes à la bombe

En Italie, plusieurs centaines d'établissements scolaires ont été évacués suite à d'importantes fausses alertes. Les autorités cherchent à identifier l'origine, tandis que la situation se reproduit également au Royaume‑Uni.

Le mercredi 12 juillet, la plupart des écoles italiennes ont été évacuées après avoir reçu d'importantes fausses alertes à la bombe. La Première ministre Giorgia Meloni a confirmé qu'aucune menace réelle n'avait été détectée à ce stade. La même journée, des établissements scolaires en Ecosse et en Irlande ont également été impactés, guidés par une série de signalements jugés non crédibles.

Les mécanismes d'alerte et la réponse immédiate

En Italie, le ministère de l'Éducation, représenté par le ministre Giuseppe Valditara, a détaillé que 312 établissements scolaires avaient reçu des alertes. Dès la réception, les écoles ont immédiatement interdit l'accès aux bâtiments et ouvert des sorties sécurisées. À Milan, par exemple, l'alarme a sonné vers 12h20 aux lycées Brera et Cattaneo, entraînant la sortie de centaines d'élèves qui ont attendu une heure sous une pluie fine avant de reprendre leurs affaires.

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La police a pris en charge les sites, tandis que les responsables de la sécurité et les services de renseignement ont été convoqués à une réunion nationale afin de déterminer la source et d'évaluer les risques potentiels. Les mesures ont inclus une vérification complète des infrastructures et la mise en place de protocoles de sécurité renforcés pour les tentatives futures.

Positions des acteurs et revendications douteuses

Les autorités italiennes ont clairement déclaré qu'aucune bombe n'était confirmée comme étant présente sur le campus. Le ministre Valditara a averti la population de ne pas céder à la panique, rappelant les précédentes fausses alertes qui ont engendré des perturbations massives. Au Royaume-Uni, la police locale a indiqué que les évacuations n'étaient pas jugées nécessaires, mais les établissements ont agi en précaution.

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Un message suspect a circulé dans plusieurs écoles, prétendant contenir une bombe provenant d'un sac en plastique, ainsi qu'une mise à jour ultérieure concernant la présence d'une bombe dans la voiture de la Première ministre. Les enquêteurs considèrent ce texte comme une tentative d'intimider et de semer la confusion, sans toutefois fournir de preuve concrète pouvant confirmer la menace.

Incidence sur les populations et prochaines étapes

Les élèves et le personnel des établissements affectés ont vécu une journée d'incertitude, mais l'événement souligne le besoin d'une communication officielle claire pour éviter la désinformation. Les autorités locales et nationales suivent de près les alertes et rendent compte des investigations en cours. Les prochaines réunions gouvernementales, prévues le 13 juillet, devraient approfondir l'analyse des menaces et mettre en place un plan de prévention pour les établissements scolaires.

En parallèle, l'Europe observe de près les fausses alertes qui se répandent, notamment en Irlande du Nord, en Hongrie et en Serbie, où des mesures de sécurité accrues ont déjà été prises. Le sommet européen à Dublin, qui aura lieu la semaine prochaine, verra la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et l'Irlande, en présidence tournante, intensifier ses stratégies de protection contre les attaques hybrides.

En fin de compte, la priorité reste la sécurité des établissements scolaires. Les forces de l'ordre espèrent rapidement épuiser les pistes menant à la source des fausses alertes, minimiser le risque d'incidents réels, et dissiper les inquiétudes des citoyens qui ont été perturbés par ces évacuations massives.