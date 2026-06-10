Centcom lance de nouvelles frappes contre l'Iran en réponse à une agression injustifiée

Les forces du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) ont annoncé avoir lancé de nouvelles frappes défensives contre plusieurs cibles en Iran en réponse à une agression injustifiée et persistante de ce dernier. Des médias iraniens ont rapporté des explosions sur la côte sud du pays, près du détroit d'Ormuz.

Les forces du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient ( Centcom ) ont annoncé aujourd'hui à 17h15 (heure de Washington) avoir lancé de nouvelles frappes défensives contre plusieurs cibles en Iran en réponse à une agression injustifiée et persistante de ce dernier.

Des médias iraniens ont rapporté des explosions sur la côte sud du pays, près du détroit d'Ormuz. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré au quartier général du Centcom, à Tampa, en Floride, que l'Iran n'avait pas suffisamment négocié un accord et que cela serait le prix à payer.

La veille du coup d'envoi d'une Coupe du monde de football où la sélection iranienne jouera sur le sol américain, l'Iran a accusé les Etats-Unis d'avoir mis trop de temps à négocier un accord





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