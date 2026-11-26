Les centres antipoison français enregistrent une hausse massive des appels suite aux recherches IA. Cette saturation met en danger les cas urgents, provoquant une crise organisationnelle majeure.

Depuis le 23 juillet, les centres antipoison de France subissent une pression sans précédent, saturés par un afflux massif de personnes inquiètes après avoir consulté des outils d'intelligence artificielle ou effectué des recherches sur Google. Cette vague de demandes, souvent bénignes mais angoissantes, épuise les équipes soignantes et compromet la réactivité face aux intoxications graves nécessitant une intervention immédiate.

Explosion des appels suite au déploiement de l'IA

Le point de bascule s'est produit le 23 juillet, date à laquelle Google a déployé ses nouveaux aperçus intégrant l'intelligence artificielle. Cette mise à jour a provoqué une augmentation brutale de l'activité, avec des centres signalant une hausse des appels allant jusqu'à plus de 100 %. Au Centre antipoison de l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal à Paris, dirigé par le Dr Jérôme Langrand, la situation est devenue critique. Les professionnels de santé constatent que pour un appel sur deux, voire plus, les interlocuteurs mentionnent explicitement avoir consulté des plateformes comme ChatGPT, Google ou d'autres moteurs de recherche avant de passer l'appel.

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Cette saturation n'est pas isolée à la capitale. Elle affecte l'ensemble du territoire national avec des chiffres alarmants. À Bordeaux, le volume d'appels a bondi de 51 % entre juillet et août. Lyon a enregistré une hausse de 33 %, Toulouse de 22 %, et la ville de Marseille voit son centre sous la direction de la Dr Katharina Von Fabeck afficher une augmentation vertigineuse de 78 %, atteignant même plus de 140 % récemment. Ces chiffres démontrent l'ampleur nationale du phénomène déclenché par la technologie.

Une infrastructure médicale mise à rude épreuve

Les centres antipoison sont conçus pour gérer environ 40 000 cas d'intoxication par an, couvrant les accidents domestiques, industriels et les pollutions environnementales en Île-de-France, en Guyane et aux Antilles, avec sept autres centres couvrant le reste du pays. Ils travaillent en lien permanent avec le Samu et les pompiers pour apporter une aide au diagnostic et au traitement. Cependant, la nature des appels a changé. Maria Blas, infirmière au centre de l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal, décrit une journée épuisante où il n'y a pas le temps de prendre un café, d'aller aux toilettes ou de manger tranquillement.

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Sur les écrans, s'accumulent des fiches d'appel détaillant des cas variés : surdosage de Doliprane, ingestion de savon par un enfant, mais aussi des demandes anxiogènes telles que la consommation d'un yaourt périmé depuis 24 heures ou l'ingestion accidentelle d'une limace dans une salade. La Dr Ingrid Haie, collègue de Maria Blas, souligne que ces appels bénins, bien qu'inquiétants pour les appelants, sollicitent inutilement des ressources médicales spécialisées. Le personnel soignant se trouve ainsi submergé par des questions qui n'ont rien à voir avec des urgences vitales immédiates.

Les conséquences humaines sur les équipes sont directes. Malgré l'ajout de renforts étudiants en pharmacie et en médecine, les gardes sont devenues éreintantes. Au centre de Marseille, la Dr Katharina Von Fabeck rapporte que les collègues effectuent deux à trois gardes par semaine sans pouvoir se reposer correctement. Entre 18h30 et 22h, le standard enregistre 40 appels par heure, et le téléphone sonne sans relâche durant la nuit, où un seul soignant est de garde. Cette pression extrême a déjà poussé deux médecins à quitter leur poste.

Risques vitaux et demandes de financement urgent

Cette saturation présente des risques sanitaires majeurs. Faute de renforts adéquats, les temps d'attente au standard augmentent, menaçant directement les patients dont le pronostic vital est engagé. La Dr Von Fabeck insiste sur le fait que le centre ne dispose que d'une seule ligne téléphonique dédiée aux urgentistes et aux réanimateurs appelant pour un patient dans le coma nécessitant un antidote d'urgence. Chaque appel, qu'il soit bénin ou critique, fait l'objet d'un codage et d'une transmission chronophages qui ralentissent l'ensemble du processus.

Face à cette crise, l'Association des centres antipoison de France a officiellement réclamé au ministère de la Santé 2 millions d'euros annuels supplémentaires le 14 octobre, afin de financer les solutions nécessaires pour répondre à cette surchauffe. Le ministère a indiqué que des solutions sont à l'étude, sans fournir de calendrier précis pour le déblocage des fonds. Cette demande financière illustre le manque structurel de moyens pour gérer cette nouvelle forme de surconsommation de services d'urgence.

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Recherche de solutions auprès des géants technologiques

Les centres explorent diverses pistes pour désengorger le système. Parmi les propositions figurent l'ajout d'un message d'accueil invitant les patients asymptomatiques à rappeler aux heures ouvrables, l'étoffement du site web pour mieux informer le public et la réduction du temps de réponse aux appels bénins. Les centres antipoison belges ont déjà modifié leur site internet, mais les résultats de cette mesure restent à évaluer pour déterminer si elle a eu un impact significatif sur la réduction des appels inutiles.

Une démarche proactive a également été entreprise auprès des développeurs d'outils d'intelligence artificielle. La Dr Katharina Von Fabeck, médecin et chercheur en IA à l'AP-HP, a envoyé des courriers à Google, Mistral AI, ChatGPT et Claude pour leur demander d'ajuster leurs réponses. L'objectif est que ces algorithmes n'enjoignent plus systématiquement les utilisateurs à appeler un centre antipoison pour des doutes mineurs. À ce jour, aucun retour positif n'a été obtenu de la part de ces géants technologiques. La routine d'utilisation de l'IA pour des tâches variées, de la recette de cuisine à la planification de trajet, étant désormais profondément ancrée, le défi de réguler ces flux d'information reste entier.