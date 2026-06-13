Cérémonie d'ouverture spectaculaire de la Coupe du Monde FIFA 2026 aux États‑Unis

Une ouverture grandiose mettant en avant 250 ans d'histoire américaine, des performances musicales internationales et la découverte des 11 villes hôtes, le tout sous forme d'un spectacle mêlant danse, lumière et unité culturelle.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les organisateurs ont choisi de mettre en avant le riche passé du pays hôte, soulignant les 250 ans d'indépendance américaine et la puissance culturelle qui caractérise les États‑Unis.

Le spectacle a débuté sous le son vibrant de tambours, créant une atmosphère de fête dès les premiers instants. Deux artistes principaux, accompagnés d'une troupe de danseurs, ont occupé le centre du stade où un ballon de football a été transformé en une sphère symbolique, autour de laquelle la chorégraphie s'est déployée. Les mouvements ont progressivement révélé les lettres L et A, stylisées sur l'ensemble du terrain, rappelant les initiales de la ville hôte et renforçant le sentiment d'appartenance locale.

L'énergie était palpable, chaque geste et chaque pas étaient synchronisés pour offrir une performance à la fois visuelle et sonore, engageant le public dès le départ. Parmi les protagonistes, un artiste nigérian, figure emblématique de l'afrobeats, a collaboré avec une chanteuse américaine bien connue pour livrer une interprétation spectaculaire du morceau intitulé Goals, également présent sur la compilation officielle de la FIFA World Cup 2026.

La chanteuse a ouvert la prestation avec une combinaison de chant et de danse pétillante, transmettant une intensité qui a été maintenue tout au long du spectacle par les deux artistes invités. Le décor évoluait progressivement, révélant successivement les onze villes américaines qui accueilleront les différentes phases du tournoi, offrant ainsi au public un aperçu visuel du parcours géographique de la compétition.

Cette mise en scène a permis de lier le sport à la découverte du pays, renforçant l'aspect fédérateur de l'événement. Le moment fort de la soirée a eu lieu pendant la cérémonie protocolaire qui a précédé le coup d'envoi du premier match opposant les États‑Unis au Paraguay. Sur le terrain central, transformé en un globe lumineux, a pris la parole une star californienne de quarante‑et‑un ans, vêtue d'une robe argentée.

Accompagnée d'un jeune garçon de dix ans, Tius Sundberg, elle a interprété la chanson Wonder dans une performance sobre mais pleine d'émotion, soulignant la puissance de la voix et la simplicité du message. La prestation s'est conclue sur une note d'espoir et d'unité, rappelant que le football, au-delà du jeu, peut devenir un vecteur de connexion entre les cultures et les générations.

Cette soirée a ainsi marqué le début officiel d'une Coupe du Monde qui promet d'allier sport, musique et multiculturalisme dans une célébration globale





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Coupe Du Monde 2026 Cérémonie D'ouverture Musique Internationale Culture Américaine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : « Le principal problème de De Ketelaere, c’est sa personnalité discrète »Si Rudi Garcia n’a plus 'qu’une ou deux incertitudes' sur l’équipe qui affrontera l’Égypte lundi à 21h, Charles...

Read more »

Le mode World Cup Classics de la version 1998 de la Coupe du MondeLe compte Instagram 'This is Football Gaming' a récemment révélé que la version 1998 de la Coupe du Monde du jeu vidéo comportait un mode spécial permettant de jouer la compétition depuis chez soi et de remporter le trophée avec sa sélection nationale préférée.

Read more »

Ambiance électrique pour le début de la Coupe du Monde au MexiqueLes supporters mexicains et sud-coréens ont célébré ensemble les premiers matchs de la Coupe du Monde, dans une ambiance festive et internationale. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des fans des deux pays dansant ensemble sur le célèbre Gangnam Style. La juge belge Anne Gruwez a alerté sur le risque d'une affaire similaire à celle de Lyhanna en Belgique. Un drame s'est produit à la frontière belge lorsque une voiture a percuté un groupe d'écoliers à vélo, faisant quatre morts dont trois enfants. Les réseaux sociaux ont réagi avec virulence après le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud en Coupe du Monde.

Read more »

Le Canada accueille la Coupe du Monde 2026 avec une cérémonie de ouverture riche en traditionsLa Coupe du Monde 2026 a entamé son deuxième jour avec la cérémonie d'ouverture à Toronto, qui a mis en valeur la richesse culturelle du Canada et de ses communautés.

Read more »