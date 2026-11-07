Cerro Rico : La ruée vers l'or minier et l'essor économique des mineurs

Le site du Cerro Rico connaît un regain d'activité majeur grâce à la flambée des cours du métal. Les mineurs profitent de cette opportunité économique tout en affrontant des dangers permanents.

Le site minier historique du Cerro Rico, inscrit au patrimoine mondial de l' UNESCO, traverse une période de boom économique sans précédent. Situé à une altitude de 4.800 mètres, cet ancien pôle d'extraction de métaux précieux attire massivement les travailleurs en raison de la forte augmentation des cours internationaux de l'argent, de l'étain et du zinc.

Une flambée des prix stimule l'activité minière

Le cours de l'argent a connu une croissance spectaculaire, passant de 20 dollars l'once en 2022 à une valeur actuelle avoisinant les 90 dollars. Cette multiplication par quatre du prix du métal précieux a considérablement amélioré la rentabilité de chaque chariot extrait des profondeurs, transformant la dynamique financière du site pour les exploitants et les ouvriers.

Also read L'archevêché de Malines-Bruxelles appelle les paroisses à réduire leur consommation d'énergie et à augmenter les dons

Les cours de l'étain et du zinc ont également atteint des sommets historiques, contribuant à ce regain d'intérêt pour les travaux souterrains. Cette conjoncture favorable des marchés mondiaux explique pourquoi il n'y a jamais eu autant de mineurs actifs dans les galeries du Cerro Rico, malgré les risques physiques inhérents à ce métier dangereux.

Les perspectives financières des ouvriers

Efrain Villaca, un mineur sur place, illustre parfaitement cette nouvelle réalité économique en comparant la valeur actuelle des extractions à celle d'épisodes précédents. Il explique que lorsque les cours étaient bas, les chariots de minerai ne valaient pas grand-chose pour les travailleurs, mais que cette situation a bien changé.

Advertisement

La hausse significative des cours rend désormais le travail souterrain beaucoup plus rentable pour ceux qui acceptent d'y prendre part. Selon le témoignage d'Efrain Villaca, cette augmentation de valeur signifie vraiment que le labeur effectué en profondeur en vaut maintenant réellement la peine, offrant une perspective financière plus solide.

Les défis sécuritaires et les positions des acteurs

Pablo Castro, un autre mineur présent sur le site, souligne la persistance des dangers malgré les gains financiers potentiels. Il déclare que tout peut arriver à tout moment dans les galeries, mettant en avant la menace constante d'un effondrement du plafond sur les têtes des travailleurs.

Outre les risques géologiques, les accidents matériels demeurent une préoccupation majeure. Pablo Castro note qu'un chariot pourrait foncer sur un ouvrier, rappelant que la sécurité reste précaire dans cet environnement souterrain complexe. Cette tension entre la nécessité économique et la sécurité physique définit le quotidien des travailleurs.

L'impact durable sur la communauté locale

La présence historique de ce site, exploité depuis cinq siècles, le place comme un élément central de l'économie locale et mondiale. Le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO ajoute une couche de complexité à l'exploitation actuelle, qui doit coexister avec la préservation de la valeur culturelle du lieu.

Advertisement

L'afflux de mineurs et la reprise de l'activité témoignent de l'attrait exercé par ces nouveaux rendements financiers. Cette dynamique affecte directement les communautés environnantes, offrant des emplois tout en maintenant les dangers traditionnels liés à l'extraction des métaux précieux en haute altitude.