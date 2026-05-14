Certaines zones de baignade surveillées par des sauveteurs en mer dès ce jeudi

Certaines zones de baignade seront surveillées par des sauveteurs en mer dès ce jeudi à Ostende, Coxyde, Le Coq et Blankenberge. À Nieuport et Knokke-Heist, c’est déjà le cas depuis le 1er mai. Par contre, pour que tous les postes de secours soient ouverts, il faudra attendre les grandes vacances.Même si le temps n’est pas au beau fixe, la baignade sera autorisée dans davantage d’endroits au littoral dès ce jeudi. À Ostende, cela concerne les zones de baignade de Mariakerke, de la Koninginnelaan, du Kursaal et de l’Oosthelling. Dans le centre de Coxyde et dans les communes voisines d'Oostduinkerke et de Saint-Idesbald, un poste de sauvetage sera également ouvert à partir de ce week-end de l'Ascension. Il en va de même au Coq et dans la commune de Wenduine. Depuis le week-end dernier, trois zones de baignade surveillées sont également ouvertes à Blankenberge.Une ouverture quotidienne cet étéPour l'instant, les postes de sauvetage ne sont ouverts que le week-end et les jours fériés.À partir du 13 juin, des sauveteurs seront également en service dans certaines zones de La Panne, Middelkerke, Bredene et Zeebrugge.Les 84 postes de sauvetage que compte la Côte belge seront ouverts tous les jours à partir du 1er juillet. De 10h30 à 18h30, la baignade en mer sera alors autorisée dans ces zones surveillées.

Certaines zones de baignade seront surveillées par des sauveteurs en mer dès ce jeudi à Ostende , Coxyde , Le Coq et Blankenberge . À Nieuport et Knokke-Heist , c’est déjà le cas depuis le 1er mai.

Par contre, pour que tous les postes de secours soient ouverts, il faudra attendre les grandes vacances. Même si le temps n'est pas au beau fixe, la baignade sera autorisée dans davantage d'endroits au littoral dès ce jeudi. À Ostende, cela concerne les zones de baignade de Mariakerke, de la Koninginnelaan, du Kursaal et de l'Oosthelling.

Dans le centre de Coxyde et dans les communes voisines d'Oostduinkerke et de Saint-Idesbald, un poste de sauvetage sera également ouvert à partir de ce week-end de l'Ascension. Il en va de même au Coq et dans la commune de Wenduine. Depuis le week-end dernier, trois zones de baignade surveillées sont également ouvertes à Blankenberge. Une ouverture quotidienne cet étéPour l'instant, les postes de sauvetage ne sont ouverts que le week-end et les jours fériés.

À partir du 13 juin, des sauveteurs seront également en service dans certaines zones de La Panne, Middelkerke, Bredene et Zeebrugge. Les 84 postes de sauvetage que compte la Côte belge seront ouverts tous les jours à partir du 1er juillet. De 10h30 à 18h30, la baignade en mer sera alors autorisée dans ces zones surveillées





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