Certificat PEB : seuils régionaux et taux de crédit au cœur du baromètre Certinergie

Le baromètre de Certinergie sur le certificat PEB montre que les seuils régionaux brouillent la lecture des étiquettes et pèsent sur le coût des crédits immobiliers.

Le certificat de performance énergétique des bâtiments, appelé certificat PEB, fait l'objet d'un baromètre proposé par Certinergie. Ce document invite à marquer un temps d'arrêt pour analyser cette certification à l'échelle nationale, de manière factuelle, en Belgique.

Adrien Pourbaix, ingénieur industriel spécialisé en énergie et consultant chez Certinergie, explique que cette analyse dégage les forces et les opportunités de la certification. Elle met aussi en lumière ses faiblesses et ses menaces.

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Des seuils régionaux qui brouillent la lecture du PEB

Chaque région fixe ses propres seuils, si bien qu'une même lettre peut masquer une consommation très différente. Adrien Pourbaix souligne cette limite de lecture pour toute personne qui compare des logements à partir de leur étiquette.

Un 'C' bruxellois correspond à une consommation comprise entre 96 et 150 kWh/m² par an, tandis qu'un 'C' wallon oscille entre 170 et 255 kWh/m² par an. Une même lettre recouvre donc des plages de consommation qui ne se superposent pas d'une région à l'autre.

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La PEB demeure une compétence régionale, ce qui explique que chaque région applique ses propres grilles. Le résultat est un paysage où la lisibilité du label dépend du territoire dans lequel se situe le bâtiment.

Bruxelles affiche la consommation la plus basse des trois régions, mais la moins bonne lettre moyenne, à savoir F. En comparaison, la lettre moyenne est E dans le sud du pays et D dans le Nord, ce qui illustre le décalage entre consommation mesurée et étiquette attribuée.

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, désignée sous le nom d'EPBD 4, prévoit une échelle de labels de A à G harmonisée. Cette harmonisation vise à rendre les étiquettes plus comparables entre les pays et entre les régions.

Taux de crédit : le label PEB influence le coût du prêt

De plus en plus de banques modulent leurs taux en fonction du certificat PEB. Un bon label peut ouvrir droit à une réduction du taux ou à une durée de remboursement plus longue.

Sur un crédit de 20 ou 25 ans, l'écart entre deux labels peut peser lourd sur le coût total, d'autant plus lorsque les taux sont élevés et appelés à le rester, indique Certinergie. Le certificat devient ainsi un élément financier, et pas seulement énergétique, pour les emprunteurs.

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Le principe touche donc directement les personnes qui souscrivent un crédit immobilier. Pour elles, le certificat PEB ne se lit plus seulement comme une information sur la consommation d'un bâtiment, mais aussi comme un paramètre de financement.

Données fiables et rénovation : le besoin d'une échelle commune

Certinergie conclut qu'il devient indispensable de disposer de données fiables et comparables pour piloter la rénovation des bâtiments. Le besoin est présenté comme une condition pour agir, et non seulement pour mesurer.

L'échelle harmonisée de la directive EPBD 4, allant de A à G, s'inscrit dans cette logique de comparabilité. Pour les propriétaires, les acheteurs et les banques, la question centrale est de savoir si une même lettre reflète la même réalité d'une région à l'autre.

Les éléments publiés ne précisent pas de calendrier de mise en œuvre de cette échelle ni de date d'entrée en vigueur. Le baromètre se limite à dresser un constat et à poser des points d'analyse sur la certification PEB au niveau national.

Pour les ménages, un certificat doit donc être lu dans son contexte régional et replacé dans les conditions de financement proposées. Une lettre isolée ne suffit pas à juger la performance réelle d'un logement.