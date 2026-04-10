Cessez-le-feu en Ukraine : Scepticisme et espoirs face à la trêve ordonnée par la Russie

Alors que la Russie ordonne un cessez-le-feu en Ukraine, les réactions sont mitigées : scepticisme en Ukraine face aux antécédents de Moscou, espoirs de paix exprimés en Russie. L'annonce suscite l'amertume et l'ironie à Kiev, tandis que certains à Moscou entrevoient un premier pas vers un accord plus large. Le cessez-le-feu, d'une durée limitée, met en lumière les profondes divisions et les perspectives divergentes sur le conflit en cours.

Les militaires russes ont souvent été perçus comme manquant de sincérité, une tendance illustrée par l'histoire. Il est courant que leurs déclarations et leurs actions divergent considérablement. Cette observation est partagée par un informaticien de 29 ans interrogé par l'AFP vendredi. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de 'cesser les opérations de combat dans toutes les directions' à partir de samedi à 16h00 (13h00 GMT) jusqu'à la fin de la journée dimanche.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé la volonté de son pays de respecter cette pause inhabituelle dans les hostilités, une proposition qu'il avait déjà formulée. Cependant, la fatigue, le scepticisme, l'amertume et l'ironie dominent les conversations alors que l'Ukraine entre dans la cinquième année d'une guerre brutale et que les discussions diplomatiques sont au point mort. Malgré de nombreux cycles de négociations, aucune avancée significative n'a été constatée. Cette brève trêve de 32 heures rappelle celle décrétée pour Pâques l'année précédente. Les deux camps s'étaient mutuellement accusés de nombreuses violations, même si l'armée de l'air ukrainienne avait signalé une diminution des frappes aériennes russes. Dmytro Sova, un acteur de 42 ans interviewé à Kiev, résume la situation ainsi : 'Qu'ils la fassent, s'ils veulent la faire ! Même aujourd’hui, il y a des (drones) Shahed, des missiles qui sont lancés contre l’Ukraine. Alors allez-y, commencez le cessez-le-feu'.\Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 128 drones contre le pays dans la nuit de jeudi à vendredi. Kiev rapporte que des centaines de drones russes à longue portée s'abattent quotidiennement sur son territoire depuis le 10 mai 2025. Tout en affirmant rechercher un règlement de paix définitif, Moscou a rejeté les appels en faveur d'un cessez-le-feu durable et inconditionnel, que l'Ukraine réclame. Les négociations entre les deux parties, facilitées par les États-Unis, rencontrent des obstacles, notamment concernant le statut des régions orientales de l'Ukraine, partiellement occupées par la Russie et que Moscou souhaite voir cédées par Kiev. L'Ukraine a rejeté cette proposition à plusieurs reprises, arguant que cela encouragerait la Russie et rendrait le pays vulnérable à de nouvelles attaques. Dmytro Sova souligne l'importance de la pression : 'Ils doivent être mis sous pression pour qu’ils s’assoient ensuite à la table des négociations, retirent leurs troupes de notre pays et partent pour toujours'. Iouri Dounai, un habitant de Kiev de 46 ans, se souvenant des violations du cessez-le-feu de Pâques l'année précédente, exprime son scepticisme : 'Ce n’est pas la peine de s’attendre à un miracle' cette année.\À Moscou, l'atmosphère est différente : les personnes interrogées par l'AFP expriment l'espoir que cette trêve puisse marquer un premier pas vers un accord plus large. Elena, une coiffeuse de 58 ans, partage son point de vue : 'Je suis juste pour la paix, c’est tout ce que je peux dire. Grâce à Poutine, peut-être que les choses continueront à bien se passer'. Lioubov Pavlenko, une retraitée, considère l'annonce du cessez-le-feu comme une 'merveilleuse nouvelle'. Elle ajoute : 'Je suis pour la paix sur Terre. Et je veux que toute cette guerre, bien sûr, se termine le plus tôt possible'. Ces réactions contrastées mettent en lumière les divisions profondes causées par le conflit, avec des perspectives divergentes sur les motivations des deux parties et les chances de succès d'une telle trêve. L'incertitude plane quant à la durée et au respect de ce cessez-le-feu, compte tenu des précédents et des tensions persistantes sur le terrain. La méfiance reste palpable, et l'espoir d'une paix durable semble encore lointain





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russie Cessez-Le-Feu Guerre Conflit Négociations Poutine Zelensky Trêve Scepticisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cessez-le-feu États-Unis-Iran : Un répit précaireL'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran suscite un sentiment mitigé. Les journaux analysent les conséquences de cette pause dans le conflit, soulignant l'absence de résolution des problèmes fondamentaux et l'aggravation de la situation interne et internationale. L'Iran conserve le contrôle du détroit d'Ormuz, révélant son importance stratégique. L'éditorialiste souligne les dommages de cette guerre lancée sans objectif clair.

Read more »

Cessez-le-feu Iran-USA : Victoire américaine ou simple pause ?Analyse de l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'accord est-il une victoire américaine ? Les objectifs sont-ils atteints? Analyse des enjeux géopolitiques, des acteurs impliqués et des conséquences régionales.

Read more »

Cessez-le-feu précaire au Moyen-Orient : le Liban au cœur des tensionsLe cessez-le-feu entre en vigueur après cinq semaines de conflit, mais la situation reste explosive au Moyen-Orient. Le Liban, théâtre de violentes frappes, est au centre des tensions. Des négociations sont prévues au Pakistan, avec la participation de l'Iran, des États-Unis et d'Israël. Les divergences sur le programme nucléaire iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz compliquent les pourparlers.

Read more »

Le détroit d'Ormuz reste largement fermé malgré le cessez-le-feuLe détroit d'Ormuz reste majoritairement fermé en dépit du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les deux pays divergent sur les conditions de sa réouverture. L'impact de cette fermeture continue de se faire sentir sur les marchés de l'énergie.

Read more »

Poutine annonce un cessez-le-feu en Ukraine pour Pâque orthodoxeLe président russe Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe, du 11 au 12 avril 2026. Kiev avait également proposé une pause dans les hostilités. Les négociations de paix restent au point mort, avec des exigences territoriales russes rejetées par l'Ukraine.

Read more »

Zelensky annonce un cessez-le-feu et dénonce des pressions sur les sanctions russesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce un cessez-le-feu au Moyen-Orient et dans le Golfe et révèle des pressions de partenaires occidentaux pour assouplir les sanctions sur le pétrole russe et limiter les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes. Il dénonce également une dérogation autorisant l'achat de pétrole russe déjà en mer. Dans le même temps, la Russie annonce un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe, accepté par Kiev.

Read more »