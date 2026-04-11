Cessez-le-feu en Ukraine: Une trêve de 32 heures observée avec prudence, malgré des accusations de violation

Une trêve de 32 heures, annoncée par le Kremlin et acceptée par l'Ukraine, est entrée en vigueur. Si aucun camp n'avait initialement signalé de violations, des accusations russes contre Kiev ont rapidement semé le doute. L'Ukraine se dit prête à respecter la trêve, mais ripostera en cas d'attaque.

Le Kremlin avait annoncé jeudi l'instauration d'une trêve des combats en Ukraine , qui devait débuter samedi à 16h (heure de Moscou, 13h GMT) et s'étendre jusqu'à la fin de la journée de dimanche, représentant ainsi une période de 32 heures. Cette proposition de cessez-le-feu, émise par le président russe Vladimir Poutine, a été acceptée par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Plus de quatre heures après son entrée en vigueur, aucun des deux camps n'avait rapporté de violations sur la vaste ligne de front, laissant présager un respect initial de l'accord. Cependant, des informations contradictoires ont rapidement émergé, remettant en question la tenue de cette trêve fragile.\Dans la région russe de Koursk, adjacente à la frontière ukrainienne, le gouverneur Alexandre Khinchteïn a accusé Kiev d'avoir rompu le cessez-le-feu en attaquant, au moyen d'un drone, une station-service située dans la localité de Lgov. L'incident aurait fait trois blessés, dont un nourrisson, soulevant des inquiétudes quant à la pérennité de la trêve. En réaction, Volodymyr Zelensky a affirmé, lors d'une allocution samedi, que l'Ukraine respecterait l'accord de cessez-le-feu, mais qu'elle riposterait 'coup pour coup' en cas de violation russe. Il a également exprimé son souhait de voir cette trêve prolongée, précisant avoir formulé cette 'proposition' à Moscou. Cette déclaration reflète la volonté de l'Ukraine de saisir toute opportunité pour mettre fin au conflit, tout en restant ferme sur sa capacité à se défendre.\Les pourparlers de paix, visant à mettre un terme au conflit qui sévit depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine il y a plus de quatre ans, sont en suspens depuis plusieurs semaines, notamment en raison de la guerre en cours au Moyen-Orient. Une tentative similaire de cessez-le-feu avait été entreprise l'année précédente, à l'occasion de la Pâque orthodoxe, mais elle avait été rapidement compromise par des accusations mutuelles de violations de la part des deux parties. Kiev réclame depuis longtemps un cessez-le-feu de plus longue durée, espérant ainsi créer les conditions favorables à des négociations en vue d'un éventuel accord de paix. Moscou, quant à elle, rejette cette proposition, arguant qu'une pause prolongée permettrait à l'armée ukrainienne de se réorganiser et de renforcer ses positions. La situation reste donc tendue, et l'avenir de cette trêve, tout comme celui des pourparlers de paix, demeure incertain, avec la possibilité d'une escalade et de nouvelles violations





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