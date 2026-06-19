Cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah : un accord précaire sous tension

Un nouveau cessez-le-feu provisoire a été convenu entre Israël et le Hezbollah, mais il reste extrêmement fragile. Malgré l'accord, des violations ont été signalées des deux côtés, et des politiciens d'extrême droite en Israël continuent d'attiser les tensions. L'accord pourrait influencer les relations entre les États-Unis et l'Iran.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a riposté par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Entre-temps, un accord provisoire a été conclu entre les deux pays. Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Le président américain Donald Trump l'a signé au château de Versailles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait probablement prendre des mesures pour saper l'accord de paix avec l'Iran.

À cette fin, les services de sécurité américains auraient mis en garde le président Donald Trump, selon le quotidien The Washington Post.

"Le Premier ministre israélien fait face à une pression politique intense pour poursuivre la guerre au Liban", déclarent d'anciens et actuels responsables américains. Cela violerait un élément clé du récent accord, qui prévoit précisément une fin des hostilités dans le pays. Même après l'annonce du cessez-le-feu, Israël a continué de mener des attaques au Liban. Le média Al Jazeera a signalé au moins 12 frappes israéliennes après que les parties se sont entendues pour faire taire les armes.

Aussi bien en Ukraine qu'au Moyen-Orient, un cessez-le-feu semble de plus en plus éphémère et fragile. Cela soulève la question de savoir si son objectif n'est pas dépassé et s'il sert toujours d'étape significative vers la paix.

"Tant que la guerre n'éclate pas complètement, c'est une façon de négocier, mais avec des armes", explique l'historien militaire Tom Simoens. Plusieurs explosions ont été entendues au Liban après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, rapportent des journalistes d'Al Jazeera. Au moins 12 attaques israéliennes ont été signalées. Cela montre une fois de plus à quel point une trêve avec Israël est précaire.

Le Hezbollah affirme qu'il n'a lui-même tiré aucun roquette. Un nouvel accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a été annoncé. En réalité, un tel accord temporaire existait déjà entre les parties, mais il a été constamment violé (par les deux parties, mais surtout par Israël). Que peut-il donc changer maintenant ?

Israël promet d'arrêter les gros bombardements au Liban. Ceux-ci visaient principalement la capitale Beyrouth, mais l'ensemble du front au sud du Liban a également été régulièrement pris pour cible. Les militaires israéliens restent présents dans la zone tampon, une étroite bande de terre au sud du Liban.

"C'est une étape importante, car les deux parties se bombardent depuis des années", explique l'expert du Moyen-Orient Jens Franssen. "De plus, ce conflit constitue l'un des plus grands obstacles aux relations entre les États-Unis et l'Iran. Si cette source de tension peut être éliminée, l'accord déjà fragile entre Washington et Téhéran sera renforcé.

" "Dans le même temps, on voit que des politiciens d'extrême droite comme Itamar Ben-Gvir continuent d'attiser les tensions avec des déclarations incendiaires. Ils ne représentent cependant qu'une partie limitée de l'électorat israélien.

" Les médias israéliens confirment la trêve. Plusieurs médias israéliens rapportent maintenant que l'accord est en vigueur. Ils attribuent cette information à diverses sources au sein du gouvernement israélien. Nous pouvons donc supposer qu'un cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hezbollah.

Israël n'a pas encore réagi officiellement au cessez-le-feu. Pour faire taire les armes, les deux parties doivent respecter l'accord, donc l'approbation israélienne est essentielle. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'armée israélienne déclare que l'armée suit la situation de près.

"Nous respectons les accords conclus", dit le porte-parole. "Nous agissons selon les instructions des dirigeants d'Israël. " Le Hezbollah (le mouvement militant libanais) a effectivement mis en œuvre le cessez-le-feu, selon deux sources citées par l'agence Reuters. Il a donc arrêté les tirs.

L'accord serait entré en vigueur à 16 heures, heure locale (15 heures, heure belge). De nombreuses questions subsistent sur la durée de l'accord. Israël et le Hezbollah ont accepté un cessez-le-feu qui entre en vigueur aujourd'hui à 16h00 heure locale (soit 15h00 heure belge). C'est ce qu'ont rapporté plusieurs responsables américains à l'Associated Press et à Reuters.

Fin 2024 (en novembre), un accord officiel de cessez-le-feu entre Israël et le Liban avait déjà été signé, et un autre avait été conclu en avril 2026. Bien qu'un accord ait été signé à l'époque, il s'est avéré extrêmement fragile en pratique. Les deux camps se sont constamment accusés mutuellement de violations. Israël a poursuivi les opérations au sud du Liban et le Hezbollah a continué ses attaques, faisant重新燃亮开始2026年初的冲突.

En raison des attaques continues d'Israël sur des cibles au Liban, l'accord fragile est déjà sous une pression immense





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