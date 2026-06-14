Cessez-le-feu historique au Moyen-Orient et réouverture du détroit d'Ormuz annoncée

Un accord de paix mettant fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, a été scellé entre les belligérants. Dans la foulée, le président américain Donald Trump a ordonné la levée du blocus naval sur l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz, promettant un retour à la libre circulation du pétrole. La cérémonie officielle de signature se tiendra le 19 juin en Suisse.

Les deux parties au conflit ont officialisé un cessez-le-feu immédiat et permanent sur l'ensemble des fronts, incluant le territoire libanais. Cette annonce concertée intervient après des rounds de négociations intensives menées sous l'égide de médiateurs internationaux.

La cérémonie de signature formelle est prévue le vendredi 19 juin en Suisse, en présence des hauts-responsables des belligérants et des représentants des nations garantes. Cette avancée diplomatique marque un tournant décisif dans la résolution de la crise sécuritaire qui secoue la région depuis plusieurs mois. Dans la foulée de cet accord, le président américain Donald Trump a tenu à saluer ce développement qu'il a qualifié d'historique.

Il a annoncé, lors d'une déclaration officielle diffusée le dimanche 14 juin, la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz ainsi que la levée du blocus naval américain imposé sur les ports iraniens. S'exprimant avec une tonalité triomphale, le chef de l'État a déclaré : L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais conclu. Félicitations à tous ! Par la présente, j'autorise sans réserve la réouverture du détroit d'Ormuz et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain.

Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots ! Ces mesures unilatérales américaines visent à rétablir la libre circulation maritime dans cette voie d'eau stratégique pour le commerce mondial de l'énergie et à soulager les pressions économiques sur Téhéran.

Il convient de rappeler que le président Trump avait déjà anticipé cet accord la veille, affirmant qu'un texte serait signé le jour de son quatre-vingtième anniversaire, soit le dimanche 14 juin, une information qui n'avait alors pas été formellement confirmée par les autorités iraniennes. La genèse de ce conflit remonte au 28 février, date à laquelle une offensive combinée israélo-américaine a visé des installations militaires en République islamique d'Iran.

Cette opération a provoqué une escalade rapide, l'Iran ripostant par des frappes contre des positions américaines dans la région, notamment via ses proxies. L'escalade s'est ensuite étendue aux pays limitrophes. Le 2 mars, la milice chiite libanaise Hezbollah, alignée sur Téhéran, a lancé une salve de missiles vers le nord d'Israël, entraînant le Liban dans le conflit malgré les dénials du gouvernement libanais.

Le Hezbollah avait justifié cette action comme une tentative de venger la mort supposée de l'ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême iranien, une disparition non officiellement reconnue par les autorités de Téhéran. La combinaison de ces événements avait alors plongé le Moyen-Orient dans une spirale de représailles menaçant la stabilité mondiale. L'accord actuel, fruit de pressures diplomatiques multilatérales, devrait conduire à un retrait progressif des forces étrangères et à la réouverture des voies commerciales.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour mesurer la mise en œuvre concrète de ces engagements sur le terrain





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