Cessez-le-feu Israël-Liban Prolongé de Trois Semaines

Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été prolongé de trois semaines suite à des négociations à Washington. La situation reste tendue avec des violations signalées et la guerre contre l'Iran pesant sur l'économie mondiale.

Le cessez-le-feu fragile entre Israël et le Liban a été prolongé de trois semaines, une annonce faite par le président américain sur sa plateforme Truth Social suite à une nouvelle série de négociations entre les représentants des deux nations à Washington .

Cette prolongation, bien que bienvenue, intervient dans un contexte de tensions persistantes et de violations signalées de part et d'autre. Initialement prévu pour prendre fin ce dimanche, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril, avait apporté un soulagement temporaire à la population libanaise, durement touchée par un conflit qui a déjà engendré une tragédie humanitaire de grande ampleur.

Plus de 2400 personnes ont perdu la vie et plus d'un million de Libanais ont été contraints de quitter leurs foyers depuis le début des hostilités en mars. La situation reste extrêmement précaire, avec des risques constants de reprise des combats. Donald Trump a souligné l'engagement des États-Unis à collaborer avec le Liban pour renforcer sa sécurité et le protéger contre les actions du Hezbollah, une organisation qui continue de jouer un rôle central dans le conflit.

Cependant, le Hezbollah, qui a plongé le pays dans la guerre le 2 mars en signe de solidarité avec son allié iranien, a catégoriquement rejeté ces pourparlers et maintient ses opérations militaires dans le sud du Liban. Israël, de son côté, envisage la création d'une zone tampon dans cette région, une initiative qui a déjà entraîné la destruction de villages et des bombardements intensifs.

Ces actions ont malheureusement causé la mort de deux journalistes libanaises mercredi dernier, soulignant les dangers auxquels sont confrontés les civils et les professionnels des médias dans cette zone de conflit. En réponse aux prétendues violations du cessez-le-feu par l'armée israélienne, le Hezbollah a affirmé avoir lancé des roquettes sur le nord d'Israël, illustrant la fragilité de l'accord et le risque d'escalade.

La situation est d'autant plus préoccupante que le conflit s'inscrit dans un contexte régional plus large, marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des alliances complexes. La prolongation du cessez-le-feu est donc un pas dans la bonne direction, mais elle ne garantit en aucun cas une paix durable.

Parallèlement à la situation au Liban, la guerre contre l'Iran, déclenchée le 28 février par Israël et les États-Unis, continue d'exercer une pression considérable sur les marchés de l'énergie et sur l'économie mondiale. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril, les conséquences économiques de ce conflit sont profondes et durables.

Le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le transport du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL), est actuellement paralysé en raison d'un double blocus imposé par l'Iran et les États-Unis. Avant le conflit, cette voie maritime assurait le transit de 20% du pétrole et du GNL mondial, ce qui souligne l'importance stratégique de cette région.

Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région avec l'arrivée d'un troisième porte-avions, le George HW Bush, signalant une volonté de maintenir la pression sur l'Iran. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré attendre le feu vert des États-Unis pour reprendre les frappes, ce qui laisse présager une possible reprise des hostilités dans un avenir proche.

La situation est donc extrêmement volatile et nécessite une diplomatie active et une coopération internationale pour éviter une escalade supplémentaire et trouver une solution pacifique et durable





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israël Liban Cessez-Le-Feu Hezbollah Iran Conflit Prolongation Washington Détroit D'ormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran dans un climat d'incertitude diplomatiqueLe président américain prolonge la trêve avec l'Iran tout en maintenant le blocus maritime, une décision qui complique les efforts de médiation menés par le Pakistan.

Read more »

100-tal pro-Palestijnse activisten bezetten opnieuw UGent-campus: 'Elke samenwerking met Israël moet stoppen'In Gent is een 100-tal pro-Palestijnse activisten begonnen aan de bezetting van de universiteitscampus aan de Coupure. Ze eisen dat de UGent verder werk maakt van een volledige academische Israëlische boycot. Eerder was er ook al een bezetting van het UFO-gebouw. Die werd uiteindelijk na een maand beëindigd, na een juridische procedure.

Read more »

Comment la Belgique décide-t-elle de l'aide humanitaire aux pays en crise ?Cet article explique comment la Belgique détermine les montants de l'aide accordée aux pays étrangers lors de crises humanitaires ou de catastrophes naturelles, en prenant l'exemple de l'aide au Liban et en détaillant le budget global consacré à l'aide humanitaire.

Read more »

Liban : Un nouveau soldat français décède suite à une embuscade attribuée au HezbollahLe caporal-chef Anicet Girardin est mort des suites de ses blessures après une embuscade au Liban, portant à trois le nombre de militaires français tués au Moyen-Orient depuis fin février. L'attaque est attribuée au Hezbollah.

Read more »

Liban accuse Israël de crimes de guerre après la mort d'une journalisteLe Liban accuse Israël de crimes de guerre suite au décès d'une journaliste libanaise lors de frappes israéliennes, affirmant qu'elle a été délibérément ciblée. Israël nie les accusations et affirme avoir visé des terroristes.

Read more »

Liban : l’ONU 'travaille' au maintien d’une présence dans le pays après le départ de la Finul en 2027Le Conseil de sécurité a demandé 'des options pour une éventuelle présence des Nations unies post-Finul', et 'nous y...

Read more »