Cessez-le-feu précaire au Moyen-Orient : le Liban au cœur des tensions

Le cessez-le-feu entre en vigueur après cinq semaines de conflit, mais la situation reste explosive au Moyen-Orient. Le Liban, théâtre de violentes frappes, est au centre des tensions. Des négociations sont prévues au Pakistan, avec la participation de l'Iran, des États-Unis et d'Israël. Les divergences sur le programme nucléaire iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz compliquent les pourparlers.

Après cinq semaines d'une guerre dévastatrice au Moyen-Orient , le cessez-le-feu, entré dans sa deuxième journée, apporte un semblant de calme, avec l'absence de bombardements signalés ces dernières heures en Iran ou dans le Golfe. À Téhéran, l'atmosphère est empreinte d'émotion alors que des milliers d' Iran iens se sont rassemblés pour commémorer le 40e jour après l'assassinat de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué le 28 février par une frappe israélo-américaine.

Cet acte tragique a marqué le début d'un conflit brutal qui a causé des milliers de morts et ébranlé l'économie mondiale. Pendant ce temps, en Israël, un sentiment de soulagement se fait sentir alors que les lieux saints et les écoles ont pu rouvrir leurs portes, grâce à la levée de la plupart des restrictions liées à l'état d'urgence. Sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, Hamza al-Afghani, un jeune fidèle, partage sa joie 'indescriptible'. Cependant, au Liban, la réalité est tout autre. Le pays est en deuil, et à Beyrouth, les secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants des frappes israéliennes menées simultanément sur plusieurs régions libanaises mercredi. La situation reste tendue, comme en témoigne la déclaration de Netanyahou sur son compte X, affirmant la détermination d'Israël à 'frapper le Hezbollah partout où il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons pleinement rétabli la sécurité pour les habitants du nord d’Israël'.\L'Organisation des Nations Unies a exprimé de vives inquiétudes, soulignant que ces attaques font peser un 'grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d’une paix durable', à la veille de négociations cruciales prévues entre Iraniens et Américains au Pakistan. La France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a clairement exprimé sa position : le Liban 'ne doit pas être la victime expiatoire d’un gouvernement contrarié parce qu’un cessez-le-feu a été trouvé entre les États-Unis et l’Iran'. De son côté, la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a insisté sur la nécessité d'inclure le Liban dans la trêve de deux semaines convenue entre Washington et Téhéran. Israël, ayant qualifié ses récentes opérations comme sa 'plus grande frappe coordonnée' contre le Hezbollah, a causé des destructions massives, avec plus de 200 morts et un millier de blessés selon les bilans. L’armée israélienne a également poursuivi ses frappes dans le sud du pays, ajoutant à l'escalade de la violence. En parallèle, des alertes aux roquettes ont retenti à la frontière avec le Liban, signalant une recrudescence des tensions malgré l'absence de revendication d'attaque du Hezbollah la veille.\Le Pakistan, en tant que médiateur, maintient que la trêve s'applique 'partout, y compris au Liban', une interprétation contestée par Israël et les États-Unis. JD Vance, vice-président américain, a exprimé des réserves quant à l'implication du Liban dans le cessez-le-feu, soulignant que les États-Unis n'ont jamais inclus ce pays dans l'accord. Cependant, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a réaffirmé que le Liban constituait une 'partie inséparable' de l'accord, et a averti d'une 'réponse ferme' en cas de violation de la trêve. Avant les discussions prévues au Pakistan, Donald Trump a continué de faire pression en promettant de maintenir ses troupes à proximité de l'Iran jusqu'à la conclusion d'un 'réel accord', sous peine de 'conséquences' sans précédent. Les tensions sont exacerbées par le programme nucléaire iranien, au cœur des différends entre les deux pays. Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a exclu toute restriction de l'enrichissement d'uranium, un point crucial de divergence avec les États-Unis et Israël, qui accusent l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique. Le président américain s'est dit prêt à discuter de la levée des sanctions, mais a fermement exclu tout enrichissement d'uranium. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également tempéré l'enthousiasme, affirmant que le cessez-le-feu ne marquait pas la fin des hostilités. Par ailleurs, la situation autour du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique, reste incertaine. L'Iran a annoncé que les navires devaient emprunter deux couloirs maritimes proches des côtes iraniennes, une décision que l'Union européenne a critiquée, rejetant l'idée d'un éventuel 'péage'





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