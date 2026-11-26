Quatre mois après la crise migratoire venue du Maroc, Ceuta peine à retrouver la normalité. La question migratoire pèse désormais lourdement sur la campagne électorale espagnole.

Quatre mois après l'afflux massif de migrants venus du Maroc à la fin du mois de juillet, la ville espagnole de Ceuta reste profondément marquée par cette crise. Dans un reportage de la rédaction néerlandophone de la VRT, Silvia Alcolea, membre du collectif Mujeres Caballas, fait découvrir une cité qui n'a pas retrouvé son fonctionnement normal. Les habitants, surnommés les caballas, font de la migration le sujet central de la campagne électorale espagnole, un thème qui profite surtout au parti d'extrême droite Vox.

Le collectif Mujeres Caballas tente de maintenir la crise sous les projecteurs. Ses membres publient des messages sur les réseaux sociaux et organisent des actions ainsi que des manifestations, jusqu'à Madrid. Selon Silvia Alcolea, la dernière manifestation en date, organisée juste avant le passage de la équipe de la VRT, a réuni 30.000 personnes à Madrid et 3.000 personnes à Ceuta.

Also read Covid, grippe, toux : les infections respiratoires augmentent, Sciensano place la Belgique en code jaune

Des tentes, des nuits agitées et un bilan toujours incertain

Le nombre de migrants restés à Ceuta reste flou. Selon le gouvernement national espagnol, il reste 5.000 adultes et près de 4.000 mineurs dans la ville. Les autorités locales affirment toutefois que ces chiffres sont largement inférieurs à la réalité, ce qui, selon Silvia Alcolea, réduit la confiance envers le gouvernement de Pedro Sánchez.

La plage de Playa del Trampolín, devenue un camp de fortune peu après l'arrivée massive de migrants, est aujourd'hui presque vide. Plus loin, plusieurs campements de tentes, dont certains accueillent encore plusieurs milliers de personnes, ont été transformés en centres d'hébergement d'urgence organisés. Silvia Alcolea estime que cette organisation constitue une amélioration, mais de nombreuses personnes continuent de vivre dans des tentes installées dans les collines entourant la ville.

Advertisement

Les mineurs sont accueillis dans d'anciens entrepôts situés près de la frontière avec le Maroc, aménagés désormais en centre d'accueil. Pendant la journée, la ville reste généralement calme. La nuit, en revanche, selon Silvia Alcolea, des migrants quittent les camps et les collines, et les violences augmentent. Cette dernière affirme que l'afflux de patients à l'hôpital universitaire de Ceuta, où elle travaille comme sage-femme, augmente fortement la nuit.

Un climat de peur et une campagne dominée par l'extrême droite

La peur reste très présente chez les habitants de Ceuta, en particulier chez les femmes et les personnes âgées. Sur la Plaza de los Reyes, le centre de la ville, des drapeaux espagnols sont accrochés partout. Une réplique d'une porte d'accès de l'ancien hôpital royal de la ville y est exposée, couverte de coupures de presse plastifiées relatant des incidents impliquant des migrants.

Une femme âgée explique qu'elle a peur le soir et qu'elle n'ose même plus faire une petite promenade juste devant chez elle. Un homme juge anormal de devoir s'inquiéter lorsque ses enfants mineurs sortent avec leurs amis. Une jeune femme, qui a participé à plusieurs manifestations des Mujeres Caballas, confie que le sentiment dominant qu'elle éprouve face à cette crise est l'impuissance. Elle déclare avoir de la peine pour les migrants, qu'elle décrit comme ayant été trompés, et dit qu'elle votera pour Vox.

Le mot " invasion " est largement employé par les partis de droite pendant la campagne. Des groupes d'extrême droite, dont un groupe de néonazis désormais poursuivi en justice, se sont rendus à Ceuta pour réclamer que l'Espagne soit défendue contre cette invasion. Ceuta compte un seul siège au Parlement espagnol. En 2023, ce siège est revenu au Partido Popular, tandis que Vox était arrivé en troisième position derrière les socialistes. Aujourd'hui, le Partido Popular et Vox se disputent la première place. Dans les sondages nationaux, Vox reste troisième, mais son score semble presque doubler, un phénomène que les observateurs attribuent directement à la crise de Ceuta.

Advertisement

Une communauté musulmane touchée par la rhétorique politique

Le discours guerrier employé par Vox, mais aussi par le Partido Popular, plus modéré, blesse profondément les habitants de Ceuta. La ville compte une importante communauté musulmane, majoritairement d'origine marocaine, installée depuis plusieurs générations. Le chauffeur de taxi Yassin conduit la équipe dans le quartier d'El Príncipe, réputé très dangereux. Il affirme que des fusillades y ont régulièrement lieu, qu'on y trouve la mafia et une forte criminalité.