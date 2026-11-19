La Chambre belge valide la 4e vague du plan ReAT imposant des bilans annuels. Les mutuelles évalueront 218.000 dossiers d'ici 2029. Prime de retour au travail portée à 3.000 euros.

La Chambre des Représentants a officiellement validé dans la nuit de jeudi à vendredi la quatrième vague de mesures du plan de retour au travail (ReAT). Cette réforme majeure, portée par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, marque un tournant décisif dans la gestion des arrêts maladie de longue durée en Belgique.

Évaluations médicales annuelles obligatoires pour les assurés

La mesure centrale de cette nouvelle étape législative impose désormais aux malades de longue durée de se soumettre à une évaluation médicale annuelle. Ce contrôle est strictement requis pour obtenir le renouvellement de leur certificat d'invalidité. Toute personne omettant de soumettre ce certificat médical annuel à sa mutualité de rattachement perd automatiquement sa reconnaissance d'incapacité. Par conséquent, l'intéressé ne pourra plus percevoir les indemnités de maladie associées à cet état.

Also read Hakeem Jeffries en passe de devenir le premier président noir de la Chambre des représentants aux États-Unis

En parallèle, les mutuelles sont tenues d'inviter les personnes actuellement en arrêt maladie de longue durée à une réévaluation systématique de leur dossier. Le gouvernement estime que ce processus touchera environ 218.000 dossiers individuels d'ici l'année 2029. Ce mouvement de vérification est déjà en cours et a officiellement été entamé durant l'été de la présente année. L'objectif est de réduire la précarité liée aux incapacités de travail tout en garantissant la viabilité du système de sécurité sociale.

Incitations financières et lutte contre la fraude médicale

Au-delà des obligations strictes, plusieurs mesures incitatives supplémentaires ont été intégrées au texte pour favoriser la reprise d'activité. La prime de reprise du travail voit son montant considérablement augmenté, passant de 1.800 à 3.000 euros. Cette enveloppe financière est spécifiquement conçue pour financer des services d'orientation professionnelle, facilitant ainsi la réinsertion des travailleurs.

Advertisement

Cette prime sera également accessible aux employeurs qui s'engagent à proposer un poste adapté à un ancien malade de longue durée, et ce, pendant une durée minimale de trois mois. Par ailleurs, la réforme encadre rigoureusement la transition des fonctionnaires, dont la pension pour invalidité a été supprimée depuis le mois de juin. L'objectif affiché est d'éviter toute interruption de couverture sociale entre les deux systèmes de sécurité.

Pour garantir l'intégrité du dispositif, l'Inami (Institut national d'assurances maladies-invalidités) se voit accorder le pouvoir d'infliger des amendes administratives. Ces sanctions ciblent directement les médecins qui établiraient un certificat médical frauduleux. Cette mesure vise à lutter contre les abus et à redonner toute sa crédibilité au processus d'octroi des indemnités de maladie.

Débats parlementaires et réactions politiques contrastées

Ce vote s'inscrit dans la continuité des réformes précédentes. Au début de cette année, la Chambre avait déjà approuvé la troisième vague, qui imposait notamment un certificat d'une durée maximale de trois mois pendant la première année de l'arrêt. Les deux premières vagues avaient été validées sous la législature précédente, avec la création des coordinateurs retour au travail en 2021 et la mise en place de contacts à un rythme fixe en 2023.

Deux projets de loi ont été soumis au vote ce jeudi soir. Ils ont été ajoutés en urgence à l'ordre du jour de la séance plénière, une procédure qui a suscité la controverse et l'opposition immédiate de plusieurs groupes politiques. Les textes ont été adoptés à la majorité, malgré les votes contre de l'opposition parlementaire. Le groupe Vlaams Belang a choisi de s'abstenir lors de ce scrutin crucial.

Advertisement

Florence Reuter, représentante du MR, a publiquement exprimé ses doutes quant à la capacité opérationnelle des mutuelles à mener cette réforme massive à bien dans des délais serrés. En réponse, Anja Vanrobaeys, de Vooruit, a fermement contesté cette lecture pessimiste. Elle avertit que si l'objectif final réel est de favoriser les assurances privées, les contribuables paieront inévitablement plus cher, une orientation qu'elle refuse.

Cotisation de solidarité et divergences sur l'employabilité

L'opposition, à l'exception du parti Anders, s'est globalement abstenue sur le texte portant sur la cotisation de solidarité renforcée. Cette cotisation vise à responsabiliser les employeurs et s'appliquera spécifiquement aux entreprises comptant plus de cinquante travailleurs. Elle concernera les travailleurs âgés de 18 à 55 ans qui sont en incapacité de travail depuis au moins trois mois.

Le calcul de cette cotisation s'élèvera à 30 % des indemnités qui seront versées aux intéressés au cours de leur quatrième et cinquième mois d'incapacité de travail primaire. Le produit de cette taxe sera intégralement réparti sous forme d'une réduction des cotisations sociales entre les employeurs. Seuls les libéraux flamands du parti Vooruit ont voté contre ce deuxième projet de loi spécifique, soulignant les divergences profondes sur la manière de gérer la reprise d'activité.