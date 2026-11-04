Chambre belge vote les perquisitions domiciliulaires dans la crise du logement

La Chambre approuve le projet d'Anneleen Van Bossuyt permettant l'accès aux domiciles pour expulser. Le CAL menace de recours juridiques face à cette mesure sécuritaire.

La Chambre des représentants belge a procédé au vote, jeudi, du projet de loi portant sur les mesures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Cette initiative législative, déposée par Anneleen Van Bossuyt, ministre de l'Asile et des Migrations au sein du parti N-VA, modifie les pouvoirs de l'Office des étrangers. L'objectif premier est de faciliter les opérations d'arrêt et de remise en cause des ordres de quitter le territoire national.

Mécanisme d'accès aux domiciles privés

Le texte soumis à l'approbation parlementaire permet désormais à l'Office des étrangers de pénétrer dans un domicile privé. Cette autorisation n'est cependant pas absolue et requiert systématiquement la validation préalable d'un juge d'instruction. L'instance administrative doit démontrer la nécessité de cette intrusion pour procéder à l'arrestation de personnes étrangères.

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Cette mesure s'applique spécifiquement aux individus qui refusent de se soumettre à un ordre de quitter le territoire. Le législateur a défini un critère strict de dangerosité pour justifier cette intrusion. Seules sont visées les personnes constituant une menace réelle pour la sécurité nationale et l'ordre public.

Opposition et menaces de recours judiciaires

Le Centre d'Action Laïque (CAL) a immédiatement dénoncé cette évolution législative. Thomas Gillet, président de l'organisation, a indiqué que l'entité envisagerait " tous les recours possibles " si le projet était validé. Il qualifie le texte de violation directe des droits fondamentaux des citoyens belges.

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Thomas Gillet a estimé que les parlementaires soutenant cette loi assument la responsabilité d'avoir favorisé un dispositif contraire au respect de la vie privée. Il rappelle que cette sphère privée est protégée par l'article 15 de la Constitution belge. De plus, elle est garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cette opposition s'inscrit dans un contexte de mécontentement localisé. Un nombre significatif de communes du royaume a déjà voté des motions contre ce projet. Ces décisions locales témoignent d'une résistance tangible face aux nouvelles prérogatives accordées aux forces de l'ordre.

Impact politique et contexte de crise gouvernementale

Le vote intervient dans un environnement politique extrêmement tendu. Le pays traverse une crise gouvernementale majeure depuis lundi. Le Roi maintient en suspens la démission de l'équipe dirigée par Alexander De Wever, qui n'a pas réussi à s'accorder sur le budget pour l'année 2027.

Georges-Louis Bouchez, président du parti MR, a récemment brisé son silence lors d'une intervention sur RTL info. Il a exprimé sa volonté d'éviter un " désastre économique " pour le pays. Son intervention souligne la gravité des négociations économiques en cours parallèlement aux débats législatifs.

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La majorité gouvernementale, représentée par ce texte, cherche à renforcer les outils de régulation migratoire. Cependant, les critiques soulignent les risques juridiques et sociaux liés à ces nouvelles perquisitions. L'avenir de cette loi dépendra des suites juridiques données par le CAL et des évolutions de la crise politique actuelle.