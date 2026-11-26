La Chambre vote une motion visant les collaborateurs d'Annelies Verlinden dans l'affaire i-Police. Les règles de déontologie sont questionnées.

La Chambre des représentants a voté jeudi un texte à consensus pour saisir la commission fédérale de déontologie. Cette demande intervient suite à l'ouverture d'une enquête pénale concernant des membres du cabinet de la ministre de la Justice, Annelies Verlinden. L'instruction vise des collaborateurs au parquet général de Bruxelles impliqués dans l'affaire i-Police.

Mécanisme de la saisine déontologique

Le vote par consensus de la Chambre oblige la commission fédérale de déontologie à examiner ce dossier spécifique. L'objet de la saisine concerne directement la situation des collaborateurs du cabinet ministeriel. Ces derniers font l'objet d'une enquête pour détournement présumé de fonds publics et prise illégale d'intérêts. La ministre Verlinden elle-même n'est pas directement visée par ces accusations.

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La motion approuvée vise à déterminer si ces collaborateurs peuvent conserver l'intégralité de leurs attributions. Il s'agit de savoir s'il est déontologiquement acceptable de maintenir des responsabilités officielles lors d'une instruction pénale. La commission doit également analyser la légitimité de leurs contacts éventuels avec les magistrats instructeurs. Cette démarche vise à garantir l'intégrité des institutions publiques face à ces soupçons.

Conflit de l'autorité hiérarchique

Le cœur du problème éthique réside dans la chaîne de commandement judiciaire. L'enquête est menée sous la responsabilité du procureur général de Bruxelles, Frédéric Van Leeuw. Or, ce magistrat relève hiérarchiquement de l'autorité de la ministre de la Justice. Cette configuration crée un conflit potentiel d'intérêts majeur. Les faits incriminent directement le porte-parole de la ministre et celle du parquet de Bruxelles.

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Le PTB avait initialement déposé une motion pour demander un avis sur la conservation des compétences par un ministre. Cette motion visait explicitement la ministre Annelies Verlinden. Elle cherchait à déterminer si un ministre pouvait garder ses attributions quand un magistrat placé sous son autorité mène une enquête. Ce texte a été modifié pour recueillir l'accord de tous les groupes parlementaires.

Positions des partis politiques

L'Association Syndicale des Magistrats (ASM) a envoyé un courrier au Collège des procureurs généraux. L'organisation estime que le maintien de la ministre Annelies Verlinden est devenu difficilement conciliable. Elle invoque les exigences d'indépendance, d'impartialité et d'exemplarité nécessaires à la fonction. Le CD&V, le parti de la ministre, a accepté la motion modifiée.

Le PS a exprimé son mécontentement face aux concessions politiques faites pour obtenir le consensus. Le parti socialiste a plaidé une nouvelle fois en faveur d'une commission d'enquête. Ils jugent que la saisine déontologique est insuffisante face à la gravité des faits. Le débat met en lumière les tensions entre la nécessité de gouverner et l'exigence de transparence judiciaire.