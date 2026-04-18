Championnats d'Europe de Judo : Journée mitigée pour les Belges, Matthias Casse en force

Les Belges Jarne Duyck et Noah Christiaens ont été éliminés dès leur premier combat aux Championnats d'Europe de Judo en Géorgie. En revanche, Matthias Casse a brillamment débuté sa compétition en -81kg, s'imposant par ippon et visant un nouveau podium européen.

Les Championnats d'Europe de Judo, qui se déroulent actuellement en Géorgie, ont connu une journée contrastée pour les judokas belges. Si certains ont vu leur parcours s'arrêter prématurément, d'autres ont démontré leur force et leur détermination.

Malheureusement, la troisième participation de Jarne Duyck dans la catégorie des -90kg s'est achevée de manière abrupte. Le judoka belge, malgré son expérience, a été pris par surprise dès son entrée en lice face à un adversaire prometteur de 19 ans. Reem Fridman Zilberstein, jeune judoka israélien encore dans la catégorie junior, a su retourner la situation à son avantage dans les prolongations. Un uchi mata, technique de projection japonaise, exécuté avec une grande précision, a scellé l'élimination de Duyck. La défaite a été prononcée sur un waza ari, un point partiel, après seulement 19 secondes de golden score, cette période de prolongation où le premier à marquer remporte le combat. Cette issue décevante met un terme à sa campagne européenne avant même d'avoir pu réellement exprimer son potentiel dans cette compétition.

La déception a également frappé la délégation belge avec Noah Christiaens, qui participait pour la deuxième fois à ces Championnats d'Europe. À seulement 21 ans et classé 111e mondial, Christiaens n'a pas réussi à passer le cap de son premier combat. Il s'est incliné face à l'Autrichien Thomas Scharfetter, classé 98e mondial. La rencontre s'est également décidée dans le golden score, où l'Autrichien a su capitaliser sur une contre-attaque bien menée. Christiaens avait un temps cru avoir marqué un yuko, un point intermédiaire, mais la décision arbitrale a finalement accordé le point décisif à son adversaire. Cette défaite en 1/16e de finale marque ainsi la fin de son parcours dans cette édition du tournoi.

Ces deux éliminations précoces soulignent la difficulté du niveau de compétition à ce stade de la saison et la nécessité pour les jeunes talents belges de continuer leur progression pour rivaliser avec les meilleurs athlètes européens.

Heureusement, la journée a été marquée par une excellente entrée en matière de Matthias Casse dans la catégorie des -81kg. Le judoka anversois, actuellement classé 9e mondial, a parfaitement entamé sa journée de compétition. Son premier combat contre le Bulgare Hristo Valkov, classé 74e mondial, a été une démonstration de maîtrise. Casse, champion d'Europe en 2019, a d'abord marqué un yuko, avant de parfaire sa victoire avec une immobilisation dans la seconde moitié du combat. L'issue a été scellée par un ippon, la victoire la plus prestigieuse au judo, à 1 minute et 14 secondes de la fin du temps réglementaire. Il s'agissait d'une victoire acquise sans effort apparent, lui permettant d'atteindre les 1/8e de finale dans les meilleures dispositions.

Matthias Casse, qui vise un sixième podium européen dans cette compétition en Géorgie, a ainsi envoyé un message fort à ses concurrents. Sa performance solide et déterminée promet un parcours potentiellement victorieux dans les jours à venir, redonnant le sourire à l'équipe belge après les déceptions initiales. Son expérience et sa technique lui confèrent un statut de favori légitime pour aller au bout de l'épreuve et ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà impressionnant, malgré le niveau relevé de la compétition.





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