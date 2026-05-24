Des centaines de personnes se sont réunies à Audregnies pour célébrer la Coupe Mulet, une coiffure qui a connu un regain de popularité ces dernières années. Le festival a accueilli des participants venus de plusieurs pays et a récompensé le duo Bérénice et Samuel, qui ont remporté le titre de champions d'Europe 2026.

À Audregnies ce week-end, des centaines d’adeptes de la coupe mulet se sont réunis pour célébrer cette coiffure longtemps décriée. Ils ont élu les champions d’Europe 2026, Bérénice et Samuel, qui la portent pour deux raisons : « assumer notre personnalité et défendre ses couleurs au quotidien », ont-ils confié.

Soleil, convivialité, bienveillance auront été les moteurs de l’édition 2026 de la « Coupe Mulet », théâtre du championnat d’Europe de la « spécialité capillaire » qui s’est déroulé samedi et dimanche à Audregnies, dans l’entité de Quiévrain, en province de Hainaut. Un millier de participants venus, notamment, de Belgique, de France, d’Allemagne, d’Italie, ont convergé vers le village de l’entité frontalière pour vivre deux journées pleines de bonne humeur.

La coupe mulet a pour caractéristique de laisser les cheveux longs dans la nuque et de garder le front et les côtés dégagés. André Agassi, McGyver, Bono ou encore David Bowie sont quelques stars qui appréciaient particulièrement la mode capillaire courante entre les années 70 et 90. Nous avons lancé notre événement en 2019 comme une blague de potache et nous avons très vite été surpris par son succès, en accueillant 1.200 participants lors de notre premier festival à Boussu.

Nous sommes un millier cette année à Audregnies et nos coiffeurs n’ont pas arrêté de faire ou refaire les mules ! Le festival de la coupe mulet est organisé en alternance en Belgique et en France. Le championnat d’Europe capillaire, qui en est à sa quatrième édition, a récompensé cette année un duo composé de Bérénice, 44 ans, et Samuel, 46 ans -- mieux connus de leurs fans sous le nom de BesaMulet.

Quand on a entendu qu’on n’était pas sélectionnés pour le mulet famille, on s’est dit ‘c’est bon, on a fait notre journée’. Et puis là, on tombe champion européen. C’est énorme. Une très belle surprise.

Le couple de champions explique ce qui les a menés au mulet : « Il y a deux ans, on est venu déjà en couple ici. Et c’est là qu’est née notre envie de se pousser nos cheveux pour assumer notre personnalité et porter les couleurs du mulet dans notre quotidien.

« C’est un couple assez solaire, plein d’amour et de bienveillance, à l’image du message que nous voulons transmettre. Nous sommes là pour nous amuser, dans un esprit de fête, de musique, de second degré », a conclu Edgar Funkel. La « mulet attitude » ne se veut pas uniquement effet de mode, elle veut célébrer la liberté fondamentale, l’anticonformisme et la bienveillance.





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Mulet Championnats D'europe Coiffure Festival Audregnies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Bayern Munich se prépare pour la finale de la Coupe d'AllemagneLe Bayern Munich est prêt à affronter le Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne, une occasion de remporter un autre trophée cette saison après avoir gagné le championnat. Vincent Kompany, le capitaine de l'équipe, est motivé pour ce match et ne pense qu'à une chose : gagner.

Read more »

RC Lens wins historic Coupe de France, celebrates in LensThe RC Lens football club has won the historic Coupe de France, a significant achievement for the club and its supporters. The victory was celebrated in the city of Lens, with thousands of fans gathering in the streets and surrounding bars and restaurants.

Read more »

Découvrez les secrets et l'ambiance du Festival de la coupe muletRetrouvez les anecdotes et les activités déjantées qui agrémentent ce festival dédié aux mulets. Découvrez comment être un participant en quête de liberté d'esprit et de l'ouverture d'esprit. Ne manquez pas l'ambiance inspirante du camp-site le temps d'une après-midi !

Read more »

La Coupe du monde 2026 : 48 équipes, 104 matchs et 16 villes hôtesLa Coupe du monde 2026 sera la première de l'histoire à se jouer à 48 équipes, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle se déroulera dans sixteen villes hôtes, avec 104 matchs répartis entre les trois pays hôtes. La répartition des rencontres reste déséquilibrée, avec les États-Unis organisant l'essentiel des matchs, tandis que le Canada en accueillera que 13.

Read more »