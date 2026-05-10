Champions NBA en titre: Oklahoma City élimine Los Angeles 131-108 avec une victoire consécutive 7 en playoffs

Ajay Mitchell a livré la meilleure feuille statistique de sa Karriere: 24 points, 10 assists, 4 rebonds (2 offensifs) et 3 interceptions en trente minutes sur le parquet. Eden Hazard a assisté à la rencontre en compagnie d'Ajay Mitchell et les deux sportifs ont échangé des maillots.

Le champion NBA en titre, Oklahoma City a aligné une victoire consécutive 7 en playoffs cette saison. Le Thunder, avec Ajay Mitchell titulaire et meilleur marqueur du match, est venu s'imposer 108-131 dans la salle des Los Angeles Lakers , toujours privés de Luka Doncic .

OKC mène la série 3-0. Aucune équipe qui a mené ainsi une série de playoffs en NBA n'a perdu celle-ci. La première tête de série de la Conférence Ouest s'était imposée 4-0 aux dépens de Phoenix lors du premier tour.

Auteur de son 6e match consécutif à au moins 14 points, Mitchell a livré la meilleure feuille statistique de sa carrière: 24 points (10/17 au tir dont 2/4 à 3 points), 10 assists, 4 rebonds (2 offensifs) et 3 interceptions en trente minutes sur le parquet





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