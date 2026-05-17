Changes in Belgian Royal Family: Crown Princess Elisabeth's Master's Degree, Prince Gabriel's Military Career, and Prince Emmanuel's Career Choices

The Belgian royal family is undergoing significant changes. Crown Princess Elisabeth is about to complete her master's degree in Public Policy at Harvard. Prince Gabriel is set to graduate from the Royal Military School with a master's degree in Social and Military Sciences. Prince Emmanuel is currently in his first year at Istec in Brussels, preparing for a career in business and marketing.

Geleidelijke start voor Elisabeth Bij onze eigen koninklijke familie zitten er grote veranderingen aan te komen. Nog een scriptie en eindexamens en dan heeft kroonprinses Elisabeth haar master in Openbaar Beleid aan de universiteit van Harvard op zak.

De diploma-uitreiking vindt eind deze maand, op 27 en 28 mei, plaats. Koning Filip en koningin Mathilde reizen naar de VS om erbij te zijn. Niet alleen Elisabeths ouders zullen apetrots de ceremonies op de campus volgen. Er worden maar liefst 30.000 aanwezigen verwacht.

Voor de 24-jarige Elisabeth breekt dan een compleet nieuw hoofdstuk aan. Troonopvolgers in België leiden na hun studies de handelsmissies, maar koningin Mathilde heeft zich geëngageerd voor dit en volgend jaar (nadat). Elisabeth deed dat vorige zomer al bij Bruegel, een Brussels onderzoekscentrum dat internationaal economisch beleid wil optimaliseren. Bij voorkeur in het buitenland dan, in alle anonimiteit.

Filip werkte ooit bij Moeder Teresa in India en stond Artsen Zonder Grenzen bij in vluchtelingenkampen in Ethiopië. Van Mathilde weten we dat ze op haar 18e naar de sloppenwijken van Egypte trok om een schooltje te bouwen. Welke richting gaat Gabriël uit? wordt het kiezen. Eind augustus haalt hij na 4 jaar zijn master in de Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).

Zal hij op zijn 23e een militaire carrière nastreven? De verwachting is eerder van wel. Defensie investeert in de studenten - ze worden betaald voor hun opleiding - in de veronderstelling dat ze er aan de slag blijven. Bij Sociale en Militaire Wetenschappen krijgen de studenten academische cursussen, een militaire vorming en sport.

Dat laatste is niet lichtzinnig op te vatten.

'Fit blijven' is een van de doelstellingen. En toewijding en discipline staan voorop. De ochtend begint met de vlaggengroet, waarna de lessen om 7.45 uur aanvangen. Een student aan de KMS heeft ook minder vakantie dan een doordeweekse student.

De eerste 3 jaar is het les in het Nederlands of Frans (Gabriël koos Nederlands), het laatste jaar is in het Engels. Na hun master zwermen de studenten uit naar de verschillende componenten (marine, land- of luchtmacht) binnen het leger, waar ze zich kunnen specialiseren. Het besturen van een tank vereist alleen al een opleiding van enkele maanden. Zodra de specialisatie is afgerond, krijg je de leiding over een peloton en volgen eventuele missies in het buitenland.

In tegenstelling tot kroonprinses Elisabeth zal Gabriël geen dotatie krijgen. Hij moet zelf voor zijn inkomen zorgen. Dat kan met een job in het leger. In de toekomst zal hij wel zijn zus bijstaan.

Het is niet uitgesloten dat hij ooit de economische missies leidt als zus Elisabeth koningin is, zoals prinses Astrid dat deed voor broer Filip. Waar Astrid nog recht heeft op een dotatie zou dat voor Gabriël tegen een vergoeding kunnen zijn. Voor prins Emmanuel verandert er in principe weinig. Hij zit momenteel in zijn 1e jaar aan Istec in Brussel.

Aan de Franstalige hogeschool voor bedrijfskunde en marketing ligt de nadruk op persoonlijke begeleiding en een praktijkgerichte aanpak door onder meer jaarlijks stages in te lassen. Als 3e in lijn voor de troonopvolging heeft Emmanuel meer vrijheid en ontwikkelt hij een eigen, lossere stijl.

'Een springplank voor studenten die snel de professionele wereld willen betreden', valt te lezen op de site van de school. Dat mag meteen blijken. Kort na zijn inschrijving maakte Emmanuel een LinkedIn-account aan, zeg maar zijn online visitekaartje voor de zakenwereld, waar je je opleiding en werkervaringen etaleert. De prins begon in september nochtans eerst aan de UCLL-hogeschool in Leuven, voor een bachelor internationaal bedrijfsmanagement en marketing.

De wissel voltrok zich in alle stilte. Van Emmanuel kun je alleszins niet zeggen dat hij het klassieke koninklijke pad bewandelt, mede door zijn leerstoornis en zijn 3e plaats in de troonopvolging. De prins geniet meer vrijheid, iets wat zijn ouders hem volledig gunnen. Zo volgde hij 2 jaar geleden een 'taal- en sportopleiding in het buitenland', dixit een wel heel algemeen persbericht van het paleis.

Enkele maanden later doken beelden op van de prins als keeper bij een Spaanse voetbalacademie. In zijn vrije tijd maakt Emmanuel deel uit van het dj-houseduo Vyntrix, maar die hobby lijkt op een lager pitje te staan. Het voorbije jaar werd geen enkel nieuw nummer uitgebracht





vrtnws / 🏆 3. in BE

