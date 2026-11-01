Charleroi bat Seraing 4-2 : Le Zèbre reprend du terrain en championnat

Victoire de Charleroi contre Seraing grâce à deux buts de Mbemba. Le Zèbre se rapproche du podium belge tandis que Seraing subit une nouvelle défaite à domicile.

La rencontre entre le Sporting Club de Charleroi, surnommé les Zèbres, et le Seraing United, connu sous le nom de Loups, s’est déroulée à huis clos, imposant une atmosphère de silence solennel comparable à celle d’une cathédrale.

Ce calme apparent n’a pas empêché les locaux de prendre le contrôle immédiat du jeu dès le coup d’envoi. La journée sportive a vu les visiteurs du terroir wallon imposer leur rythme et démontrer une supériorité technique nette face à une équipe confrontée à des difficultés de construction offensives.

Mbemba ouvre le score près des six minutes

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Dès la sixième minute, l’équilibre du match s’est rompu au profit des Zèbres. Une action déclenchée par Mbemba, qui a placé une centre généreux, a permis à Romsas de porter son équipe en tête du score. Ce but précoce a servi de catalyseur, encourageant les hommes de Charleroi à multiplier les initiatives offensives. En réponse, les Loups ont manifesté une grande difficulté à sortir la balle proprement de leur défensive, accumulant les erreurs et offrant des ballons récupérables à leurs adversaires.

Penalty et contre-attaque redonnent espoir aux Loups

Malgré la domination visuelle, Seraing a parvenu à marquer un retour à l’actif par le biais d’une sanction sifflée par l’arbitre. Scheidler a transformé un penalty, redonnant du souffle à une équipe qui semblait écrasée par la pressions des visiteurs. La suite du match a vu un déroulement similaire lors des premières minutes de la deuxième mi-temps. Les Loups ont tenté de rebondir, forçant les filets à vibrer, mais c’est finalement Faye qui a trompé la vigilance de son propre gardien en marqué un but contre son camp à la quarante-septième minute. Cet autogoal a aussitôt effacé tout espoir de réduction du score pour le club de Seraing.

La sécurité du score assurée par Mbemba et Colassin

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La sécurité de l’avantage charlarien a été réaffirmée deux minutes plus tard, alors que la deuxième période était encore dans ses balbutiements. Mbemba, auteur du premier but, a marqué à nouveau pour tuer toute velléité de rébellion de la part des Loups. Bien que Rousseau et Isah aient réalisé une double réduction du score louviéroise respectivement aux soixante-quinzième et soixante-seizième minutes, cette performance collective n’a pas suffi à renverser la tendance. De plus, Colassin a porté le score final à une allure quasi définitive à la quatre-vingt-troisième minute, scellant ainsi une victoire méritée pour l’équipe de Mario Kohnen.

Impacts stratégiques sur le classement belge

Ce succès sportif permet à Charleroi, actuellement quatrième du classement, de resserrer son écart sur la tête du championnat. Le Zèbre se retrouve maintenant à seulement trois points du leader, tout en occupant une position très favorable pour accéder au podium. Derrière eux, le RSC Anderlecht conserve un avantage de cinq longueurs, mais reste dans le coup pour les places Européennes. Cette victoire illustre la capacité de réaction de Charleroi face à une défensive adverse fragile, tout en mettant en lumière les défis persistentes du Seraing United qui peine à concrétiser ses occasions en fin de match.