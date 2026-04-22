Charleroi envisage la création d espaces de repos pour les livreurs de repas

Face à la précarité des livreurs de repas exposés aux intempéries, la ville de Charleroi étudie la mise en place de locaux dédiés pour leur offrir un minimum de confort et de dignité.

La prolifération des services de livraison de repas à domicile, tels que Deliveroo, UberEats ou Takeaway.com, a radicalement transformé le paysage urbain et nos habitudes de consommation. Si le métier de livreur peut paraître bucolique par une belle journée ensoleillée, la réalité du terrain se révèle bien plus sombre et éprouvante dès que les conditions climatiques se détériorent.

Les travailleurs, qu ils circulent à vélo ou en scooter, se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, sans aucun lieu de repli digne de ce nom pour se protéger des intempéries entre deux courses. Gaël, livreur pour la plateforme Takeaway depuis deux ans, témoigne de cette précarité quotidienne : Dès qu il fait mauvais, c est la débrouille. Nous devons nous réfugier là où nous pouvons, souvent dans des conditions précaires. Renaud, qui exerce pour Uber Eats, confirme cette exclusion croissante : Nous sommes de moins en moins tolérés dans les restaurants rapides où nous trouvions autrefois un peu de chaleur. Le seul moment de confort relatif est lors de la récupération d une commande, mais c est trop bref. Lorsque la neige, la pluie ou le gel s abattent sur la ville, nous finissons par espérer ne jamais avoir de temps mort pour éviter de stagner dans le froid. Cette détresse humaine n a pas échappé au conseiller communal Paul Magnette. Lors d une commande nocturne, il a été frappé par l état d épuisement du livreur qui s est présenté à sa porte. Ce travailleur enchaînait alors soixante à soixante-dix heures hebdomadaires sur son vélo, sans aucun point de chute pour se restaurer ou simplement se reposer. Choqué par cette découverte, M. Magnette a mené ses propres recherches pour constater que des espaces de repos dédiés aux livreurs avaient déjà été déployés avec succès dans certaines villes françaises et même au sein de la commune d Ixelles. Convaincu que cette initiative est essentielle pour garantir une dignité minimale à ces travailleurs de l ombre, l ancien bourgmestre de Charleroi a formellement déposé une proposition lors du conseil communal de ce lundi, appelant la ville à agir concrètement. La réponse de l administration actuelle n a pas tardé, témoignant d une réelle volonté politique. Thomas Dermine, l actuel bourgmestre de Charleroi, a accueilli favorablement la suggestion de Paul Magnette, soulignant la cohérence avec l histoire sociale de la ville. Le bourgmestre a annoncé l ouverture prochaine de discussions avec les plateformes de livraison pour structurer ce projet. Bien que les contraintes budgétaires de la Ville imposent une certaine frugalité, l idée de mettre à disposition un local équipé de services de base, tels que des points d eau ou des sanitaires, est jugée tout à fait réalisable. En réactivant le souvenir de Charleroi comme berceau des droits des travailleurs, les autorités locales espèrent non seulement améliorer les conditions de travail des livreurs, mais aussi réaffirmer un modèle de solidarité urbaine où la modernité numérique ne doit pas occulter la protection élémentaire des êtres humains qui en sont les rouages essentiels





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