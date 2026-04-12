Charleroi : Exaspéré par le vandalisme, un habitant se sent abandonné et envisage de quitter la ville

Un habitant de Charleroi, victime de multiples actes de vandalisme sur son véhicule, exprime son désarroi face à l'insécurité et l'absence de réaction des autorités. Il envisage de quitter la ville après avoir essuyé plusieurs refus pour une place de parking sécurisé.

Installé à Charleroi depuis moins d’un an, Luis pensait avoir trouvé un cadre de vie agréable. L'environnement lui semblait propice à une installation durable, loin des tracas qu'il avait pu rencontrer auparavant.

Cependant, l'illusion a été de courte durée, et la situation a rapidement basculé vers un sentiment d'insécurité grandissant. En l’espace de sept mois seulement, son véhicule a été lâchement vandalisé à quatre reprises, les assaillants ciblant principalement les environs du boulevard Tirou et du quai Rimbaud, des artères pourtant connues pour leur activité. Ces actes, répétés et intolérables, ont profondément ébranlé la confiance de Luis et mis à mal sa tranquillité d'esprit.<\/p>

« On m’a brisé plusieurs vitres, à l’arrière comme à l’avant. À chaque fois, c’était au même endroit ou à proximité », explique Luis, partageant son expérience via le bouton orange Alertez-nous, mis à disposition des citoyens pour signaler des problèmes et solliciter une aide. Outre les dégâts matériels, certains objets de valeur ont également été dérobés lors de ces agressions, notamment des câbles indispensables pour recharger son véhicule électrique, ainsi qu'une collection de CD qui avait une valeur sentimentale pour lui. L'accumulation de ces incidents, conjuguée à l'absence de réaction tangible des autorités, a fini par miner son moral et sa volonté de persévérer.<\/p>

Face à ces attaques répétées et l’indifférence apparente, le riverain, désabusé, a entrepris des démarches pour obtenir justice et, surtout, pour que ces actes cessent. Il a déposé deux plaintes auprès des autorités compétentes, espérant que cela mènerait à une enquête et à l'identification des coupables. Malheureusement, ses espoirs ont été rapidement déçus. « J’avais pourtant des images très claires. Les caméras de mon lieu de travail avaient tout enregistré, offrant des preuves irréfutables. Mais la police n’est jamais venue les récupérer, privant ainsi l'enquête d'éléments cruciaux », déplore-t-il, exprimant une profonde frustration et un sentiment d'abandon. Cette situation, caractérisée par une inaction flagrante, l’a progressivement découragé, sapant sa confiance dans le système et le convainquant de l’inefficacité des procédures en place.<\/p>

Luis poursuit son témoignage, empreint d'amertume : « J’ai compris que ça ne servait à rien de porter plainte, même avec des preuves solides, rien ne bouge réellement ». Au-delà de son cas personnel, il dresse un constat alarmant sur l’atmosphère qui règne dans son quartier, soulignant un climat d’insécurité et de délinquance croissante. « On voit des dealers, de la prostitution… et beaucoup de voitures avec des messages sur les vitres du type ‘il n’y a rien à voler ici’, une tentative pathétique de dissuasion. D’autres ont carrément des cartons à la place des vitres, témoignant de l'ampleur des dégâts », constate-t-il, impuissant, devant cette dégradation.<\/p>

À la détresse de Luis s'ajoute une préoccupation majeure : les conséquences sur son assurance automobile. Après avoir subi ces nombreux actes de vandalisme et les réparations qui en découlent, son assureur l'a informé qu'il pourrait refuser de couvrir son véhicule en cas de nouveaux incidents. Du côté d’Assuralia, la fédération belge des assureurs, on confirme que ce type de situation n’est pas exceptionnel, les compagnies étant légitimement préoccupées par la fréquence des sinistres. « Lorsqu’un assuré subit des sinistres à répétition, l’assureur peut décider de mettre fin au contrat ou de le réévaluer, car le risque devient trop élevé, risquant de compromettre l'équilibre financier de l'entreprise », explique le porte-parole, mettant en exergue les enjeux économiques et actuariels. La couverture d'assurance dépend également du type de contrat souscrit. « Une assurance omnium est impérative pour couvrir les actes de vandalisme. Une simple responsabilité civile ne suffit absolument pas à indemniser ce type de dégâts ». En cas de résiliation du contrat d'assurance, l’assuré dispose d’un délai de deux mois pour trouver une nouvelle couverture, ce qui, compte tenu de son historique, pourrait s’avérer complexe et se traduire par des primes d’assurance significativement plus élevées.<\/p>

Interrogée sur la situation, la Ville de Charleroi assure ne pas observer une augmentation significative du nombre de ces faits, tout en insistant sur les mesures prises. Le porte-parole Maxime Hardy, met en avant le lancement récent du plan « Disruption 3.0 », déployé depuis le 1er avril, qui inclut une présence policière renforcée, avec une vingtaine d’agents mobilisés en permanence sur le terrain. L'objectif, selon la Ville, est de lutter contre le trafic de drogue et d’autres formes de délinquance. La Ville insiste également sur l’importance cruciale des dépôts de plainte, les considérant comme des outils indispensables pour identifier les zones sensibles et adapter les patrouilles.<\/p>

Malgré ces annonces, Luis ne cache pas son désarroi et sa volonté de quitter Charleroi, se sentant abandonné par les institutions. Face à l’insécurité persistante, il a tenté de trouver une solution en sollicitant une place dans un parking sécurisé, mais les tarifs proposés ont dépassé ses attentes.<\/p>





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