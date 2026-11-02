Charleroi-Louvière: Huis clos et sanctions sportives débattus

Charleroi bat La Louvière 5-2 sous huis clos. Silvio Proto et Steven Defour critiquent les sanctions collectives et proposent des mesures plus ciblées.

Le Royal Excel Mouscron et le club charlomette n'étaient pas opposés ce dimanche soir. En réalité, c'est le Charleroi Sporting Association qui a dominé la rencontre face au Standard de La Louvière. Le score final s'est élevé à cinq buts pour deux, une victoire solide pour les Carolos. Cependant, l'atmosphère dans le stade était particulière. La rencontre s'est déroulée à huis clos, sans la moindre présence de supporters dans les gradins.

Sanctions collectives et frustration des experts

Cette absence de public n'est pas un hasard. Elle fait suite à des incidents graves survenus il y a plusieurs mois. Plus précisément, le club a été sanctionné après des troubles survenus lors d'un match contre le Standard de Liège en fin de saison dernière. En conséquence, la direction du club n'a pas eu le droit d'accueillir le moindre supporter dans les enceintes. Cette décision administrative a fortement déçu les consultants de l'émission Le Vestiaire.

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Silvio Proto et Steven Defour, invités le lundi suivant, ont exprimé leur vive frustration. Pour ces deux experts, les sanctions collectives ne sont plus une solution viable. Ils estiment qu'il est urgent d'en finir avec ce type de mesure punitive. Ces sanctions ont des impacts financiers néfastes pour les clubs. Les sponsors se voient privés de la visibilité publicitaire promise.

Silvio Proto a décrit la situation comme dramatique pour les entreprises partenaires. Il a cité un exemple frappant survenu lors du match. Selon lui, le bruit des ambulances présentes sur place était plus audible que celui des joueurs sur le terrain. Ce manque d'ambiance a visiblement dégoûté l'ancien gardien international. Il juge ces conditions de jeu totalement indignes du sport professionnel.

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Propositions radicales pour punir les supporters

Pour répondre à ce problème de comportement des supporters, Silvio Proto a soumis une idée originale. Il propose de retirer des points directement aux clubs en cas de débordements. La logique est simple : si les supporters commettent une faute, le club perd trois points. En cas de récidive, la pénalité serait de six points.

Cette mesure viserait à envoyer un message fort aux fans concernés. L'objectif est de dissuader les supporters de craquer dans les tribunes par la peur de la rétrogradation sportive. Le club en subirait la conséquence directe et immédiate. Cette approche radicale cherche à responsabiliser la base sportive elle-même.

Steven Defour a partagé la même colère concernant les familles et les enfants. Il a regretté que ces enfants ne puissent pas voir Charleroi jouer alors que le club traverse une bonne période sportive. Cependant, Defour a émis une crainte légitime concernant la proposition de Proto. Il craint que certains supporters ne fassent sanctionner leurs clubs volontairement.

Des actions de protestation à surveiller

Selon Defour, certains fans pourraient provoquer des incidents pour punir leur propre club par protestation. Cela créerait un cercle vicieux difficile à gérer pour les instances dirigeantes. La distinction entre incident spontané et provocation calculée devient floue. Le système actuel de sanction collective reste donc controversé.

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Les débats restent vifs quant à l'efficacité des sanctions sportives versus financières. Les clubs sont tiraillés entre respect des règles et survie économique. L'avenir de ces mesures pèsera sur la saison prochaine.