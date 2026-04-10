Charleroi Renoue avec la Victoire : Soulagement et Regard Vers l'Avenir

Kevin Van Den Kerkhof exprime son soulagement après la victoire de Charleroi, marquant la fin d'une série négative. Il revient sur les améliorations qui ont mené à ce succès, l'impact mental de la victoire et les perspectives pour la suite de la saison, notamment la course aux Europe Playoffs.

Au micro de Thomas Van der Linden, Kevin Van Den Kerkhof a exprimé son soulagement après la fin de la série négative qui poursuivait Charleroi . La victoire est enfin au rendez-vous, une délivrance attendue depuis un certain temps par l'équipe. Van Den Kerkhof souligne l'intensité mise sur le terrain et le bienfait mental que procure cette victoire. Il attribue le succès à une amélioration globale dans tous les domaines du jeu, notamment l'efficacité dans les deux surfaces et une défense solide.

L'équipe aurait même pu marquer un troisième but, mais l'essentiel est de retenir cette victoire méritée et importante pour le moral. La performance globale de l'équipe a été saluée, montrant une réelle combativité et une application tactique aboutie. Les joueurs ont su se concentrer sur l'essentiel et concrétiser les occasions, ce qui a permis de briser cette spirale négative et de relancer les espoirs de l'équipe pour la suite de la saison. L'atmosphère dans le vestiaire semble positive, avec une détermination accrue et une volonté de se surpasser lors des prochains matchs.\Le départ d'Hans Cornélis, bien que coïncidant avec cette victoire, n'est pas directement lié selon le joueur. Van Den Kerkhof insiste sur le fait que l'équipe reste unie, avec le même objectif, que ce soit avec Hans Cornélis ou Mario Kohnen. Il souligne la responsabilité des joueurs dans cette situation difficile et leur volonté de réagir. Une pensée a été adressée à Hans Cornélis, reconnaissant leur part de responsabilité dans son départ. La cohésion de l'équipe semble renforcée, les joueurs ayant pris conscience de leur rôle et de la nécessité de se battre ensemble pour redresser la barre. L'esprit d'équipe et la solidarité sont mis en avant comme des éléments clés pour surmonter les obstacles et retrouver le chemin de la victoire. Le leadership au sein de l'équipe semble également s'affirmer, avec une prise de conscience collective et une volonté de montrer le meilleur de soi-même.\Les espoirs des Zèbres de se qualifier pour les Europe Playoffs sont revigorés. Van Den Kerkhof affirme que cette victoire est cruciale pour l'avenir de l'équipe, et permet d'y croire encore. Il souligne la capacité de Charleroi à battre n'importe quelle équipe, comme cela a été démontré par le passé. La clé du succès réside dans la constance et la performance à 100% à chaque match. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et de la nécessité de maintenir ce niveau d'engagement pour atteindre leurs objectifs. L'attention est déjà tournée vers le prochain match contre le Standard, où l'équipe devra maintenir cette intensité et jouer pour ses supporters. L'enthousiasme est palpable, et l'équipe semble prête à relever le défi, avec la ferme intention de continuer sur cette lancée et de donner le meilleur d'elle-même. La confiance est revenue, et les joueurs sont déterminés à prouver leur valeur et à atteindre leurs ambitions





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