Charleroi s'impose à Louvain et relance ses espoirs européens

Le Sporting de Charleroi a remporté une victoire importante sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain (0-2), grâce à un doublé d'Antoine Bernier et une performance collective solide. Cette victoire permet aux Zèbres de se rapprocher des playoffs, mais l'écart avec les équipes de tête reste conséquent.

Le Sporting de Charleroi a réalisé une performance solide et déterminée sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain, s'imposant avec un score de 0-2 dans un match crucial pour ses ambitions européennes.

Cette victoire, acquise avec maîtrise et efficacité, permet aux Zèbres de rester dans la course pour une potentielle septième place en fin de saison, bien que l'écart avec les équipes de tête demeure significatif. La rencontre a été marquée par une première mi-temps où les deux gardiens ont été mis à contribution, notamment Mohamed Kone, le portier de Charleroi, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour préserver l'équilibre.

Les attaquants de Charleroi, Antoine Colassin et Patrick Pflucke, ont également eu des occasions de marquer, mais ont manqué de peu de concrétiser leurs efforts, frappant le poteau et manquant de précision dans leurs tentatives. La seconde période a vu Charleroi prendre l'ascendant, traduisant sa domination en deux buts bien construits. L'ouverture du score est venue d'une action collective de haute facture, Kevin Van Den Kerkhof délivrant une passe décisive à Antoine Bernier, qui a conclu avec sang-froid.

Van Den Kerkhof a ensuite eu l'opportunité de doubler l'avantage, mais a vu sa tentative heurter le poteau, manquant une occasion d'offrir un but facile à Aurelien Scheidler, idéalement placé. Cependant, l'Algérien a rapidement rectifié le tir, trouvant à nouveau Bernier sur un centre précis, permettant à l'attaquant français de sceller la victoire.

En fin de match, une action controversée a vu un but de Aiham Ousou annulé pour une main de Van Den Kerkhof, ajoutant une touche de suspense à la rencontre. Malgré le score en faveur de Charleroi, les joueurs de Louvain n'ont pas baissé les bras, se montrant dangereux et obligeant Kone à effectuer d'autres interventions cruciales pour assurer la victoire de son équipe.

Cette victoire représente un pas important pour Charleroi, qui revient à quelques longueurs des équipes qualifiées pour les playoffs. Cependant, les Zèbres restent conscients de la difficulté de la tâche qui les attend, avec encore cinq points de retard sur le leader et un match de plus à disputer. La performance collective de l'équipe, notamment l'efficacité de Van Den Kerkhof et la précision de Bernier, a été un facteur clé de ce succès.

L'engagement des joueurs de Louvain, malgré la défaite, témoigne de leur détermination à se maintenir en Jupiler Pro League. Le match a démontré l'importance de la concentration et de l'efficacité devant le but, ainsi que la capacité des équipes à saisir les opportunités qui se présentent. Charleroi devra continuer sur cette lancée et capitaliser sur ses forces pour espérer atteindre ses objectifs ambitieux en fin de saison.

La suite du championnat s'annonce passionnante, avec une lutte acharnée pour les places qualificatives et le maintien





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Charleroi OHL Jupiler Pro League Football Bernier Victoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oud-radiocoryfee Annemie Coppieters is overleden, de stem van 'Funky Town' en 'Domino'Oud-radiopresentatrice Annemie Coppieters is overleden. In de jaren 70 en 80 was ze een van de bekende stemmen van de toenmalige Omroep Brabant, van BRT 2. Ze is 79 geworden.

Read more »

Charleroi : comment fonctionne le calcul des parachutes dorés des intercommunales ?Le calcul de cette indemnité est relativement simple : on prend le salaire annuel brut du directeur, on le divise par 12...

Read more »

Un élève de Louvain-La-Neuve dépasse les attentes avec une collecte de fonds pour les Restos du CœurKaïs, un élève de 6ème primaire à Louvain-La-Neuve, a mené à bien un projet exceptionnel pour son 'chef d’œuvre' scolaire : une collecte de vivres non-périssables pour les Restos du Cœur de Wavre, dépassant largement son objectif initial de 300 kilos.

Read more »

Les Castors Ardents en finale du tournoi interuniversitaire d'improvisationL'équipe d'improvisation théâtrale des Castors Ardents de l'université de Liège atteint la finale du tournoi interuniversitaire, une première historique pour l'équipe qui affrontera la troupe du Wolfgang de Louvain-la-Neuve.

Read more »

Challenger Pro League : le RWDM et l'Olympic n'obtiennent ni licence pro, ni celle de 1ère NationaleLe Sporting Hasselt et Tubize-Braine n'ont pas obtenu eux leur licence pour la Challenger Pro League (1B), contrairement au...

Read more »

Fermeture de l'A503 vers Charleroi : Itinéraires de déviation mis en placeL'A503 dans le sens Charleroi sera totalement fermée du 4 au 13 mai en raison de travaux de rénovation. Des itinéraires de déviation sont prévus pour minimiser l'impact sur le trafic.

Read more »