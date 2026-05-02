Charleroi s'impose face à Gand et relance sa course à l'Europe

Le Sporting de Charleroi a battu Gand 2-0 grâce à des buts de Van Den Kerkhof et Guiagon (sur penalty). Cette victoire relance le Sporting dans la course à la qualification européenne.

Le Sporting de Charleroi a confirmé son regain de forme et a réalisé une performance convaincante face à Gand , s'imposant sur le score de 2 à 0 lors d'une rencontre marquée par une efficacité clinique et une erreur défensive coûteuse de la part des visiteurs.

La première mi-temps s'est avérée particulièrement terne, les deux équipes peinant à développer un jeu offensif fluide et à créer des occasions franches de but. Les tentatives étaient timides, souvent manquant de précision ou bloquées par des défenses bien organisées. Le milieu de terrain a été le théâtre d'une bataille acharnée pour la possession du ballon, sans qu'aucune équipe ne parvienne à prendre un avantage significatif.

Les supporters présents au stade ont dû patienter jusqu'au retour des vestiaires pour assister à un déblocage de la situation. Le tournant du match s'est produit peu après la reprise, lorsque l'attaquant charlérois Aurélien Scheidler a profité d'une grave erreur de marquage de la défense gantoise, et plus précisément d'un piège du hors-jeu complètement raté par José Kongolo. Scheidler, lancé en profondeur avec une passe précise, s'est ainsi retrouvé en position idéale pour progresser vers le but adverse.

Il a ensuite délivré un centre parfait, adressé avec intelligence vers Kevin Van Den Kerkhof, qui a parfaitement exploité l'opportunité en concluant avec une frappe précise au second poteau. Ce but a non seulement ouvert le score (1-0) mais a également insufflé un nouvel élan à l'équipe de Charleroi, qui a semblé gagner en confiance et en détermination.

L'avantage au tableau d'affichage a permis aux Carolos de mieux contrôler le rythme du jeu et de se montrer plus dangereux en phase offensive. Quelques minutes plus tard, le sort de la rencontre a basculé définitivement en faveur des locaux. Ibrahima Bangoura, défenseur de Gand, a commis une faute de main involontaire dans son propre rectangle, offrant ainsi un penalty à Charleroi. L'arbitre, après consultation de la VAR, a confirmé sa décision initiale, déclenchant les protestations des joueurs gantois.

Parfait Guiagon, entré en jeu en cours de match, s'est vu confier la responsabilité de transformer le penalty. Avec sang-froid et précision, il a trompé la vigilance du gardien gantois, portant le score à 2-0 (69'). Ce second but a eu un effet dévastateur sur le moral des joueurs de Gand, qui ont semblé perdre toute motivation et toute capacité à réagir.

L'équipe gantoise a affiché un manque flagrant d'envie et de détermination, incapable de développer un jeu offensif cohérent et de mettre en danger la défense charléroise. Charleroi a su parfaitement gérer la fin de match, en contrôlant le ballon et en évitant de prendre des risques inutiles. Cette victoire précieuse permet au Sporting de relancer complètement la course à l'Europe, où cinq équipes se tiennent désormais en seulement trois points.

La lutte pour les places qualificatives s'annonce donc passionnante et indécise. Dimanche, le choc entre l'Antwerp et le Standard sera déterminant, le vainqueur de cette rencontre pouvant s'emparer de la tête du classement à quatre journées de la fin du championnat. La tension est à son comble et chaque match revêt une importance capitale dans cette phase finale de la saison





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