Charles Leclerc heureux de poursuivre son aventure avec la Scuderia Ferrari

Le pilote de Formule 1, Charles Leclerc, a exprimé sa joie de poursuivre son aventure avec la Scuderia Ferrari. Le Monégasque de 24 ans avait rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et avait remporté le titre en GP3 Series la même année. Il avait ensuite remporté la Formule 2 avant de faire ses débuts en F1 avec Alfa Romeo Sauber en 2018. Un an plus tard, il avait pris le volant de la Ferrari, succédant à Kimi Räikkönen.

Le pilote de Formule 1 , Charles Leclerc , a exprimé sa joie de poursuivre son aventure avec la Scuderia Ferrari . Le Monégasque de 24 ans avait rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et avait remporté le titre en GP3 Series la même année.

Il avait ensuite remporté la Formule 2 avant de faire ses débuts en F1 avec Alfa Romeo Sauber en 2018. Un an plus tard, il avait pris le volant de la Ferrari, succédant à Kimi Räikkönen. Leclerc a déclaré qu'il était impossible d'être plus heureux de continuer avec la Scuderia Ferrari, une équipe qu'il a toujours aimée et dans laquelle il a toujours rêvé d'évoluer depuis qu'il est enfant.

Il a également mentionné que l'équipe était devenue une seconde famille pour lui. Ensemble, ils ont connu des moments incroyables et d'autres plus difficiles, mais Leclerc croit plus que jamais dans la Scuderia et il est profondément reconnaissant de pouvoir continuer à lutter pour leur objectif commun de ramener le titre mondial à Maranello. Leclerc a disputé 176 Grands Prix dans sa carrière, dont 155 dans le baquet de Ferrari.

Il compte 8 succès et a été vice-Champion du Monde en 2022





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