L'ancien Premier ministre Charles Michel dénonce une dérive budgétaire majeure depuis son départ. Il oppose son bilan de réduction du déficit à la situation actuelle de 5% du PIB.

L'ancien Premier ministre belge Charles Michel a pris position avec force sur l'état des finances publiques lors de son invitation au journal politique " Face à Buxant ", diffusé ce dimanche sur RTL Info. Il a qualifié de " dérapage total " l'évolution des comptes de l'État depuis la fin de son mandat, soulignant une perte de rigueur et d'ambition par rapport à la période où il dirigeait le gouvernement fédéral.

Un bilan chiffré face à une dérive actuelle

Charles Michel a insisté sur la fermeté des données économiques pour défendre son action gouvernementale passée. Il a rappelé que son mandat avait débuté avec un déficit public hérité de ses prédécesseurs, représentant trois pour cent du produit intérieur brut (PIB). À l'issue de son administration, il a affirmé avoir ramené ce même indicateur à une marge de sept dixièmes de pour cent du PIB, soit un montant absolu d'environ quatre milliards d'euros de moins que prévu.

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En comparaison directe avec la situation économique actuelle, l'ancien chef de l'État met en lumière un écart considérable. Selon les dernières statistiques publiées par Eurostat, le déficit public belge avoisine désormais cinq pour cent du PIB. En valeurs absolues, ce qui représente une somme comprise entre cinq et six pour cent de la richesse nationale produite, le trou dans les comptes publics s'élève à quarante milliards d'euros.

Le rejet de l'excuse de la pandémie

Face à ces chiffres contrastés, Charles Michel refuse catégoriquement d'attribuer cette détérioration financière à la seule crise sanitaire. Il soutient que la pandémie de coronavirus a touché l'ensemble de l'Europe et du monde entier, mais que la Belgique figure parmi les derniers pays de la région à avoir connu une telle dégradation de ses finances. Il estime que moins de sept ans après son départ, les responsables politiques actuels ont opéré un changement radical de priorités.

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L'ex-Premier ministre pointe du doigt un manque manifeste d'obsession pour le sérieux budgétaire au sein de l'exécutif en place. Il déplore également une absence de focalisation sur la création d'activités économiques et le développement de l'emploi, deux piliers qui structuraient sa vision politique durant les années où il occupait le poste de Premier ministre.

Une transformation du marché du travail

Au-delà des chiffres stricts du budget, Charles Michel a également fait le bilan de la dynamique qu'il a insufflée au marché de l'emploi belge. Il a affirmé que son gouvernement a réussi à créer entre deux cent cinquante mille et trois cent mille nouveaux emplois. Cette progression massive a été décrite comme un véritable changement de modèle économique, visant à la fois l'équilibre financier et la cohésion sociale.

Il a ajouté que si cette dynamique avait pu se poursuivre pendant deux ou trois années supplémentaires, les indicateurs économiques auraient probablement atteint des niveaux encore plus favorables. Cette analyse sert à démontrer que la méthode de rigueur combinée à la croissance de l'emploi était viable et efficace, contrastant avec ce qu'il perçoit comme une stagnation ou un recul des ambitions actuelles dans ces domaines clés pour l'avenir économique de la Belgique.