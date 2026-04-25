Charlie Hebdo : Plainte rejetée en Suisse pour caricature sur le drame de Crans-Montana

La justice suisse a classé sans suite une plainte déposée contre Charlie Hebdo après la publication d'une caricature controversée liée à l'incendie de Crans-Montana. La caricature, jugée choquante par certains, n'a pas été considérée comme une représentation de la violence par les autorités.

Une plainte déposée en Suisse contre le journal satirique français Charlie Hebdo , suite à la publication d’une caricature controversée liée à la tragédie de Crans-Montana , a été classée sans suite par la justice du canton du Valais.

Cette décision, rendue publique grâce à une ordonnance de non-entrée en matière datée du 17 avril, dont l’Agence France-Presse a obtenu une copie, souligne que bien que la caricature puisse être perçue comme choquante, elle ne satisfait pas aux critères légaux définissant une représentation de la violence. L'affaire avait été initiée début janvier par l’avocat suisse Stéphane Riand et son épouse Béatrice, une écrivaine, qui estimaient que le dessin constituait une représentation de violence portant atteinte à la dignité humaine des victimes.

Leur plainte visait directement Charlie Hebdo ainsi que le dessinateur Eric Salch, responsable de la création de l'image en question. La caricature incriminée mettait en scène deux skieurs, visiblement blessés avec des bandages et une peau noircie, dévalant une pente de ski signalée par le panneau « Crans-Montana ».

Des légendes accompagnant l’image, telles que « Les brûlés font du ski » et « La comédie de l’année », faisaient référence à la comédie française de 1979 « Les Bronzés font du ski », créant un parallèle macabre avec le drame. La publication de cette caricature avait eu lieu le 9 janvier, jour décrété de deuil national en Suisse en hommage aux victimes de l’incendie dévastateur qui avait frappé un bar de Crans-Montana lors de la nuit du Nouvel An.

Cet incendie avait causé la mort de 41 personnes, principalement des adolescents et de jeunes adultes, et avait également blessé 115 autres. Parmi les victimes, on comptait des ressortissants étrangers, notamment des Français et des Italiens. Le Ministère public valaisan, dans son analyse, a jugé que la caricature était de nature « stylisée » et « non réaliste », ne présentant aucun acte de cruauté explicite ou de représentation de la souffrance.

Par conséquent, elle ne pouvait être considérée comme une représentation de la violence au sens juridique du terme. Au-delà de l’aspect juridique, les magistrats ont également pris en compte l’impact émotionnel de la publication. Ils ont reconnu que le moment choisi pour diffuser la caricature avait pu « choquer et offusquer », mais ont estimé que l’intensité de ce choc ne suffisait pas à causer un préjudice psychologique significatif aux victimes et aux témoins du drame.

Cette décision a suscité des réactions contrastées. Richard Malka, l’avocat de Charlie Hebdo, a salué la décision de justice, affirmant que « En Suisse, comme en France, et dans tout pays civilisé, un dessin ne peut être assimilé à une violence, et il faut cesser de prétendre le contraire ».

Il a insisté sur la nécessité de préserver la liberté d’expression et de ne pas céder à la censure, même face à des œuvres qui peuvent être perçues comme choquantes ou de mauvais goût. De son côté, Stéphane Riand, le plaignant, a exprimé sa déception face à la décision du Ministère public, réaffirmant que se moquer des victimes constitue en soi une forme de violence.

Il a critiqué l’humour noir utilisé par Charlie Hebdo, estimant qu’il était inapproprié de faire des blagues sur le dos d’enfants luttant pour leur survie. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur les limites de la liberté d’expression, le respect de la dignité des victimes et la responsabilité des médias face à des événements tragiques





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