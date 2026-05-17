Chelsea's Xabi Alonso appointed as new coach for 2024-25 season

Former Real Madrid coach Xabi Alonso has been appointed as the head coach for the upcoming season at Chelsea, taking over from Liam Rosenior and Calum McFarlane. This marks Alonso's first major coaching role after leaving his previous post at the Bernabeu. Additionally, the news comes after Alonso's successful tenure at Leverkusen in Germany, where he won two German Bundesliga titles and a UEFA Europa League final.

Chelsea a annoncé ce dimanche la nomination de Xabi Alonso au poste d'entraîneur principal pour la saison prochaine. L'Espagnol de 44 ans s'est engagé pour quatre saisons avec les Blues et prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet.

Chelsea tient son nouvel entraîneur. Le club londonien a confirmé dimanche matin, via ses réseaux sociaux, l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc de Stamford Bridge pour les quatre prochaines saisons. Pour Xabi Alonso, il s'agira d'un nouveau défi quelques mois seulement après son départ du Real Madrid. Arrivé chez les Merengue au début de l'été dernier pour succéder à Carlo Ancelotti, l'Espagnol n'aura dirigé le club madrilène que durant 34 rencontres.

Malgré un bon début de saison et une demi-finale de Coupe du monde des clubs, les résultats se sont progressivement dégradés en Liga. Le Real Madrid avait également perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone, tandis que les tensions avec la direction et certains cadres du vestiaire s'étaient accentuées. Avant son passage au Real Madrid, Xabi Alonso avait marqué les esprits en Allemagne avec le Bayer Leverkusen.

En 2024, il a offert au club son premier titre de champion d'Allemagne et remporté la Coupe d'Allemagne dans la foulée. Son équipe est restée invaincue pendant 51 matches consécutifs avant de s'incliner en finale de l'Europa League contre l'Atalanta. Chelsea traverse une saison compliquée. Sous les ordres de Liam Rosenior puis de l'entraîneur intérimaire Calum McFarlane, les Blues pointent à la neuvième place de Premier League à deux journées de la fin.

Le club de Roméo Lavia reste également sur une défaite en finale de la FA Cup contre Manchester City (0-1) et pourrait manquer les compétitions européennes la saison prochaine. Chelsea doit encore affronter Tottenham et Sunderland lors des deux dernières journées du championnat. Un variant d'Ebola sans vaccin ni traitement touche la RDC : l'OMS parle d'une « urgence de santé publique de portée internationale ».

L'ancienne star du Bayern Munich Robert Lewandowski et le FC Barcelone c'est terminé : le Polonais de 37 ans se cherche un nouveau défi. Kyleian Mbappé copieusement hué par les supporters du Real Madrid lors de sa montée au jeu. Le PSG est champion de France pour la 14e fois de son histoire. Cristiano Ronaldo devra patienter pour fêter son premier titre avec l'Arabie saoudite à cause... de la grosse boulette d'un gardie





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