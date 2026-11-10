Chèques-repas 2026 : SD Worx révèle que seuls 30% des travailleurs perçoivent le nouveau plafond à 10 euros

Analyse détaillée de SD Worx sur les chèques-repas en Belgique : seulement 30% des salariés bénéficient des 10 euros, contre 58% l'an dernier pour les 8 euros. Focus sur les écarts sectoriels.

Depuis le premier jour de l'année 2026, la Belgique a enregistré une modification significative du montant maximal applicable aux chèques-repas. Le plafond légal a officiellement atteint la barre des 10 euros par ticket. Cependant, cette augmentation réglementaire ne se traduit pas uniformément dans les carnets de paye de l'ensemble de la population active. Une analyse récente de SD Worx démontre que la réalité du terrain diverge sensiblement du cadre théorique fixé par les autorités.

Disparités sectorielles majeures dans l'application

Les données chiffrées fournies par l'expert en gestion des ressources humaines révèlent que seulement 30 % des travailleurs éligibles perçoivent effectivement ce nouveau montant maximum de 10 euros. Pour le reste des bénéficiaires, la valeur faciale des tickets varie considérablement, créant un paysage fragmenté sur le marché du travail belge. Cette situation souligne l'importance croissante des négociations sectorielles dans la détermination des avantages sociaux supplémentaires.

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En 2025, plus de 70 % des travailleurs bénéficiaient de chèques-repas. Parmi les bénéficiaires, 58 % recevaient le montant maximum de 8 euros par jour travaillé. Dans le secteur de l'assistance en escale dans les aéroports (CP 140.04), près de 100 % des travailleurs bénéficient, en 2026, de chèques-repas de 10 euros, contre 8 euros auparavant.

Des écarts persistants demeurent dans d'autres industries majeures. Dans l'industrie chimique (CP 116 pour les ouvriers et CP 207 pour les employés), 77 % des travailleurs bénéficient de chèques-repas de 10 euros. Au sein de la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), 22 % des bénéficiaires de chèques-repas reçoivent le montant maximum de 10 euros. En 2025, environ 74 % recevaient le montant maximum alors fixé à 8 euros.

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Impact concret sur les revenus des salariés

L'analyse de SD Worx, basée sur les données salariales anonymisées de plus d'un million de travailleurs auprès de 37.000 employeurs du secteur privé, met en lumière des gains progressifs pour une partie significative des employés. Parmi les travailleurs bénéficiant de chèques-repas en 2025 et en 2026, 54 % reçoivent cette année au moins 1 euro supplémentaire par chèque.

En 2026, 30 % bénéficient d'une hausse de 2 euros et 35 % d'une augmentation d'au moins 1 euro par chèque-repas. Environ 43 % reçoivent 2 euros supplémentaires par chèque-repas. Ces chiffres indiquent que bien que le plafond ait augmenté de deux euros, la propagation de ce nouveau taux maximal reste limitée à certains segments de l'économie.

Dans la CP 200, il n'existe pas d'obligation sectorielle en matière de chèques-repas : la décision revient à l'employeur. Cette flexibilité explique en grande partie les différences observées entre les secteurs où l'augmentation est quasi générale et ceux où elle demeure minoritaire.

Contexte politique et négociations budgétaires

Cette période de transition coïncide avec une intense activité politique autour de l'élaboration du budget fédéral. Le vice-Premier ministre David Clarinval était l'invité de Martin Buxant ce matin à 7h40 sur Bel RTL. Il est revenu sur la présence de Georges-Louis Bouchez, président du MR, lors des discussions budgétaires avec le Premier ministre Bart De Wever.

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Budgétaire : se dirige-t-on vers un nouvel accord de gouvernement ? " Nous sommes tous confrontés à des limites ", reconnaît David Clarinval. Les enjeux financiers liés aux avantages sociaux, tels que les chèques-repas, s'inscrivent dans ce cadre de négociations complexes où chaque euro compte pour l'équilibre des finances publiques.

Les travailleurs attendent désormais de voir si les tendances observées en début d'année 2026 se stabiliseront au cours des prochains mois. La transparence accrue offerte par les rapports de SD Worx permet aux salariés et aux représentants syndicaux d'avoir une vision plus précise de leurs droits et des avantages qu'ils peuvent légitimement attendre de leur employeur. Les prochaines étapes incluront probablement des ajustements en cours d'année pour certains secteurs encore retardataires dans l'application du nouveau plafond.