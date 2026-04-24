Chiara Manca : La jeune étoile belge du karaté vise l'Olympe

La jeune Chiara Manca, spécialiste du kata, se distingue par sa précocité et son talent exceptionnel dans le monde du karaté. Elle jongle entre études et entraînements, rêvant d'un retour du karaté aux Jeux olympiques.

Au sein de la famille Manca, le karaté est bien plus qu'un simple sport, c'est un véritable art de vivre, une passion partagée et un héritage familial.

Le dojo familial est un lieu d'apprentissage intense et de dévouement, où l'ambiance est à la fois studieuse et chaleureuse. Chiara, jeune prodige du karaté, s'entraîne assidûment aux côtés de sa sœur Giulia, sous l'œil attentif et rempli de fierté de leur père, Rodolfo, qui est également l'un de ses entraîneurs. Rodolfo exprime sa joie et sa satisfaction face aux progrès de ses filles : 'C'est une très grande fierté, ce sont de beaux moments que l'on partage ensemble.

Toute notre vie tourne autour des entraînements et des voyages, et quand les résultats sont là, c'est génial'. Cette dynamique familiale est le moteur de leur succès, un lien indéfectible qui les pousse à se dépasser et à atteindre de nouveaux sommets. Chiara Manca s'est rapidement imposée comme une figure montante du karaté mondial, se hissant déjà dans le top 10 mondial.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est sa précocité dans un univers sportif où l'expérience est souvent un atout majeur. La plupart des compétitrices de haut niveau ont généralement entre 25 et 35 ans, ce qui fait de Chiara une athlète exceptionnellement jeune et prometteuse. Elle excelle dans la discipline du kata, une forme de karaté qui se distingue du kumite (combat).

Surnommée la 'Remco Evenepoel du Karaté', Chiara enchaîne des séquences de mouvements millimétrées, combinant attaque et défense dans une chorégraphie complexe qui simule un combat contre un adversaire imaginaire.

'En karaté, il y a deux branches. Il y a le kumite, c'est la partie combat. Et puis il y a la partie kata qui est un peu moins connue. C'est un enchaînement de techniques qui représente un combat avec un adversaire imaginaire'.

Le kata exige une précision extrême, une explosivité contrôlée et une concentration inébranlable, des qualités que Chiara possède naturellement, selon son entraîneur Valeria Bottaro.

'C'est un exemple de patience, de résilience. Avec sa sœur, ce sont deux personnes très talentueuses au niveau de la coordination, toutes les deux avec de bonnes qualités physiques, de bonnes fibres, très rapides, des chevilles, des hanches qui permettent d'exploser dans ce style, dans ce sport'. L'ascension de Chiara est également une source d'inspiration pour sa sœur cadette, Giulia, qui aspire à suivre ses traces et à atteindre le même niveau d'excellence.

Giulia travaille dur pour améliorer ses performances et se rapprocher de son objectif : 'Elle fait des bons résultats, mais on peut toujours faire mieux. Je veux faire les meilleurs résultats possibles'. Les deux sœurs partagent une ambition commune : remporter toutes les compétitions et représenter fièrement la Belgique sur la scène internationale.

Cependant, derrière les succès et les performances impressionnantes, se cache une réalité plus complexe. En Belgique, il est extrêmement difficile de vivre du karaté, même au plus haut niveau. Le manque de reconnaissance et de soutien financier constitue un obstacle majeur pour les athlètes de cette discipline.

Chiara est consciente de cette situation et jongle entre ses entraînements intensifs et ses études, afin de se garantir un avenir professionnel stable : 'C'est un peu compliqué d'en vivre, je suis obligée de faire des études à côté pour gagner ma vie plus tard. Parce que le karaté n'est plus olympique, donc au niveau de l'ADEPS, des sponsors, de la visibilité, c'est plus compliqué pour donner des contrats'.

Le rêve de Chiara est de voir le karaté réintégrer le programme olympique, ce qui pourrait changer la donne et offrir de nouvelles opportunités aux athlètes belges. Elle fixe un objectif ambitieux : participer aux Jeux olympiques de 2032 et décrocher une médaille d'or, réalisant ainsi son rêve ultime





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karaté Chiara Manca Kata Sport Belgique Jeux Olympiques Famille Entraînement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa supprime 20.000 vols : la Belgique, elle, dispose d'atouts majeurs contre la pénurie de kérosèneEn supprimant des dizaines de milliers de vols, Lufthansa devrait économiser environ 40.000 tonnes de kérosène. Et cet...

Read more »

Comment la Belgique décide-t-elle de l'aide humanitaire aux pays en crise ?Cet article explique comment la Belgique détermine les montants de l'aide accordée aux pays étrangers lors de crises humanitaires ou de catastrophes naturelles, en prenant l'exemple de l'aide au Liban et en détaillant le budget global consacré à l'aide humanitaire.

Read more »

L'eau chaude du robinet est-elle potable ? Ce qu'il faut savoirContrairement à l'eau froide, l'eau chaude sanitaire n'est pas destinée à être bue en raison du risque de prolifération bactérienne et de dissolution de métaux. Découvrez pourquoi il est préférable d'utiliser l'eau froide pour la consommation et les précautions à prendre concernant la qualité de l'eau en Belgique.

Read more »

La situation familiale : un facteur déterminant pour le recours aux soins de santé mentalePour Jeanne (nom d’emprunt), 'la solitude, on s’y habitue'. Pour elle, 'c’est presque addictif : au moins, on sait...

Read more »

Grève chez Bpost : Sarah Schlitz accuse le gouvernement de procrastination et dénonce une stratégie inacceptable de la directionLa députée Ecolo Sarah Schlitz critique vivement la gestion de la grève chez Bpost par le gouvernement, l'accusant de ne pas avoir suffisamment influencé les discussions et dénonçant la stratégie de la direction de Bpost, qu'elle juge 'dégoûtante'. Elle plaide également pour une sortie de Bpost de la bourse.

Read more »

Une femme de 58 ans tuée par un ours sous les yeux de son fils en Pologne : « Elle présentait des blessuresUn jeune homme a alerté les secours après que sa maman a été attaquée par un ours dans une forêt près de Plonna, dans le sud de la Pologne. Malheureusement, il n’y avait plus rien à faire.

Read more »