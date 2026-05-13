Childcare worker in Lille convicted of numerous sexual assaults against young children

A baby-sitter in his thirties has been charged with multiple counts of sexual assault and abuse of minors after investigations revealed that he had committed similar crimes against at least twenty children, aged between 2 months and 5 years old, in Lille, France, between March 2023 and December 2025. The worker had already been convicted of a sexual assault in 2020 and was suspected to have carried out similar abuses in other regions.

Un baby-sitter trentenaire, déjà condamné pour des agressions sexuelles, a été mis en examen pour des viols ou agressions sexuelles sur une vingtaine d'enfants, selon le parquet de Lille.

Cet homme de 37 ans est soupçonné de violer ou agresser sexuellement entre mars 2023 et décembre 2025, 18 enfants âgés de 2 mois à 5 ans dans la métropole lilloise. Il est également mis en examen en début de semaine pour détention d'images d'atteintes sexuelles sur un animal domestique. Il est accusé de viols et agressions sexuelles sur 3 enfants et agressions sexuelles sur 15 autres, dont 2 sont de surcroit concernés par des faits de corruption de mineurs.

Entre mars 2023 et décembre 2025, au moins 44 familles de la métropole lilloise avaient recours aux services du suspect via une plateforme de mise en relation dédiée à la garde d'enfants. Déjà condamné à Nice en 2020 pour une agression sexuelle, il est suspecté d'une réclusion criminelle a perpétuité et d'avoir eu recours à des services similaires dans d'autres ročn





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