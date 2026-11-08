Chirurgie polonaise sauve agent de police à Cracovie suite à la fusillade

Deux chirurgiens polonais intervenus lors de la fusillade de Cracovie ont soigné les victimes et le suspect. Leur action a permis de sauver la vie d'un agent de police grièvement blessé sur les lieux.

Deux chirurgiens polonais, Michal Pędziwiatr et Mateusz Wierdak, sont intervenus de manière décisive lors de la fusillade survenue à Cracovie. Ces professionnels de santé, qui se trouvaient par hasard dans le centre-ville au moment des tirs, ont fourni des soins d'urgence immédiats aux victimes et au suspect.

Intervention chirurgicale sur le vif

Les deux médecins avaient quitté un restaurant du centre de Cracovie avec leurs familles lorsque les premiers coups de feu ont retenti. Ils se sont immédiatement dirigés vers la zone du conflit armé pour porter assistance aux blessés identifiés sur place. Michal Pędziwiatr a expliqué qu'ils sont arrivés au cœur de la fusillade, alors que la situation était extrêmement volatile et dangereuse.

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Sauvetage critique par Mateusz Wierdak

Mateusz Wierdak a joué un rôle vital en appliquant une compression thoracique urgente sur l'un des agents de police blessés. Selon Michal Pędziwiatr, cette intervention directe a permis au policier de survivre jusqu'à l'arrivée des ambulances hospitalières. Le chirurgien a qualifié son collègue de héros, affirmant que sans ces compressions thoraciques, le patient n'aurait pas atteint le stade d'admission à l'hôpital.

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Soins impartiaux aux victimes et au suspect

Les chirurgiens ont fourni des premiers secours à deux agents de police ainsi qu'au tireur impliqué dans la tuerie. Bien que cette aide apportée au suspect suscite des critiques sur les réseaux sociaux, ils ont défendu l'éthique médicale qui impose de soigner toute personne en détresse. Ils ont précisé qu'un patient est d'abord un patient, indépendamment de sa responsabilité juridique ou morale présumée dans l'incident.

État de santé critique et incertitudes futures

Les agents de police sont revenus à la conscience mais demeurent dans un état de santé critique et nécessitent une hospitalisation continue. L'évolution médicale des blessés reste incertaine, y compris pour le tireur qui a tué six personnes sur la place centrale. Les médecins soulignent également l'impact psychologique durable que cette traumatisme pourrait avoir sur les forces de l'ordre impliquées.