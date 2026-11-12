Chirurgien palestinien Mohammed Ayesh attaque l'État belge pour sauver sa famille

Mohammed Ayesh, chirurgien atteint d'un cancer terminal, poursuit la Belgique pour l'évacuation de sa famille. Une plainte pour non-respect des visas de regroupement.

Le chirurgien palestinien Mohammed Ayesh, un réfugié reconnu par la Belgique et diagnostiqué avec une forme agressive de cancer du poumon métastatique, intente un procès contre l'État belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Son objectif est d'obliger les autorités à faciliter l'évacuation urgente de son épouse et de ses quatre enfants, qui restent piégés dans la bande de Gaza malgré l'obtention de visas de regroupement familial approuvés. Cette action en justice, engagée aujourd'hui, vise à forcer la concrétisation administrative de ce droit fondamental alors que le temps presse pour le patient.

Médecin fataliste exige des soins familiaux

Âgé de quarante-neuf ans, Mohammed Ayesh a annoncé qu'il lui restait seulement quelques mois à vivre, une nouvelle médicale qu'il a acceptée avec résignation mais qu'il refuse d'affronter isolément. Lors d'une récente consultation avec son oncologue, il a été informé que la progression de sa maladie s'accélérait, rendant une survie au-delà de quelques mois improbable. Pour ce professionnel de santé, la seule priorité absolue est de ne pas mourir seul dans un hôpital belge entouré de soignants strangers, mais de passer ses derniers moments en présence de sa femme et de ses enfants.

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Il exprime un besoin viscéral d'intimité et de carence physique, précisant qu'il ne souhaite pas qu'un inconnue s'occupe de son hygiène corporelle ou qu'un étranger le porte vers les toilettes. Il aspire à être assisté par son épouse et son fils, réclamant l'honneur de recevoir les derniers baisers et de tenir la main de ses enfants avant de rendre l'âme. Cette détresse émotionnelle et physique constitue le moteur moral de sa démarche juridique envers le gouvernement qui l'a accueilli.

Procédure judiciaire pour un regroupement bloqué

La plainte déposée devant le tribunal de Bruxelles conteste l'incapacité de l'administration à transformer un visa théoriquement validé en une réalité physique. Ayesh soutient que l'État a la responsabilité directe de permettre le passage des frontières depuis Gaza, la seule voie d'accès vers la Belgique pour sa famille. Il remet en cause l'hypocrisie administrative qui consiste à accorder des autorisations de séjour tout en ne mettant en œuvre aucun mécanisme d'exception pour traverser une zone de guerre active.

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Le dossier judiciaire, introduit aujourd'hui, va examiner les obligations légales de la Belgique envers les réfugiés dont les membres de famille restent en zone de conflit. Ayesh demande explicitement à la justice d'identifier les leviers administratifs ou diplomatiques manquants qui empêchent la mise en place d'un corridor d'évacuation humanitaire. Son avocat plaidera que l'obstruction administrative équivaut à une violation du droit au respect de la vie familiale pour un patient en phase terminale.

Conditions de vie désastreuses à Gaza

L'état de ses proches, Liza quatre ans, Sara douze ans, Salma seize ans et Nimer dix-neuf ans, est décrit comme inhumain et potentiellement mortel. Mohammed Ayesh communique avec eux dans des conditions extrêmement difficiles, limitées à des échanges par internet dès que l'électricité et l'eau reviennent dans la bande de Gaza. Les connexions sont instables et les batteries de téléphones portants se vident rapidement, obligeant sa famille à chercher constamment des générateurs pour maintenir un lien téléphonique fragile.

La menace physique est quotidienne et omniprésente pour les membres de sa famille restés sur place. Ayesh rapporte que l'armée israélienne continue ses opérations militaires, rendant chaque déplacement risqué et transformant les infrastructures civiles, comme les hôpitaux, en cibles. Il cite l'exemple récent d'un bombardement ayant tué six personnes, incluant un médecin, et note que toute tentative de fuite par les frontières terrestres ou maritimes expose immédiatement les civils à un tir direct.

Dette de reconnaissance et appel à la solidarité

Malgré sa colère face à l'inaction bureaucratique, Mohammed Ayesh insiste sur sa gratitude envers le peuple et le système de santé belges qui l'ont pris en charge depuis son arrivée. Après avoir été évacué précédemment via l'Égypte pour subir trois interventions chirurgicales et des thérapies contre la maladie, il se dit profondément reconnaissant pour la qualité des soins reçus. Il utilise cette reconnaissance pour appeler à une action concrète, transformant son statut de bénéficiaire d'aide en plaignant exigeant des comptes.

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Son appel final s'adresse à l'autorité judiciaire et au gouvernement : il espère qu'ils écouteront sa détresse et trouveront une voie légale pour ouvrir une exception dans le contexte de la crise. Ayesh ne demande pas de miracle médical, mais simplement la possibilité juridique et logistique de rejoindre sa famille pour conclure sa vie entouré des siens. La justice belge devra maintenant trancher si le droit de regroupement familial inclut implicitement l'obligation de faciliter l'extraction des réfugiés depuis des zones de conflit fermé.