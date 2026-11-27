L'eau de distribution de Limal dépasse les seuils de chlorate pour les nourrissons. L'ONE et la ministre Valérie Lescrenier envisagent une révision des recommandations de sécurité sanitaire.

Une investigation approfondie révèle des anomalies préoccupantes concernant la qualité de l' eau potable distribuée par l' INBW à Limal. Bien que les normes générales de potabilité soient respectées, les taux de chlorate dépassent largement les seuils de sécurité stricts destinés aux aliments pour nourrissons. Ce constat soulève des questions urgentes sur la sécurité sanitaire des plus jeunes consommateurs dans cette zone précise.

Paradoxe des études de captage et pollution aux pesticides

Le point de départ de cette alerte réside dans une enquête publique destinée à protéger le puits de captage d'eau de l'INBW à Limal. Cette initiative vise à instaurer des zones de prévention autour de la ressource hydrique. Cependant, le rapport technique accompagnant cette démarche repose sur des données datant de 2009. Cette annuité crée une situation paradoxale pour un projet de protection prévu en 2026.

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Le rapport de 2009 indiquait déjà que l'eau était impropre à la consommation en raison de la présence de pesticides. Ces problèmes de contamination n'ont jamais été communiqués aux citoyens ou aux consommateurs vivant dans la zone de Limal. Jean-Luc Fourré, citoyen expert, souligne que cette étude définit une zone de captage pratiquement identique à la zone forfaitaire actuelle. Cette dernière a déjà démontré son inefficacité face à la contamination des eaux prélevées à cet endroit.

Conflit normatif : Potabilité vs sécurité des nourrissons

La préoccupation centrale porte désormais sur le taux de chlorate présent dans l'eau. En 2003, alors qu'aucune norme n'existait, ce taux était déjà élevé sans cause明确 identifiée. Aujourd'hui, la situation persiste avec une dualité réglementaire marquée. Le taux de chlorate respecte la norme de potabilité générale pour toute la population. Il ne respecte cependant pas la norme pour les nourrissons dès lors que l'eau est mélangée à de la poudre pour préparer un biberon.

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Les niveaux mesurés dépassent de 14 à 15 fois le critère requis pour les denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants jusqu'à trois ans. L'Union européenne a fixé des critères stricts pour ces catégories d'âge vulnérable. Il en résulte qu'une eau peut être juridiquement potable et conforme aux standards généraux, tout en étant inadaptée à la préparation des biberons. Cette contradiction crée une zone grise réglementaire notable.

Pol Gosselin de la cellule permanente environnement et santé de la Région Wallonne confirme cette zone grise due à deux réglementations presque contradictoires. D'un côté, il existe un seuil de chlorate pour la population générale. De l'autre, une réglementation beaucoup plus stricte s'applique au taux de chlorate dans les aliments pour nourrissons. Cette divergence exige une transparence accrue et des conseils clairs pour les parents.

Position de l'ONE et réactions gouvernementales

L'Office national de l'Enfance (ONE) fait face à ce problème bien connu. Actuellement, l'ONE recommande de privilégier l'eau en bouteille pour les enfants de moins de 4 mois. Pour les enfants au-delà de cet âge, l'institution valide clairement l'utilisation de l'eau du robinet. Cette recommandation semble toutefois remise en question par les nouveaux éléments sur les dépassements fréquents et nets des taux de chlorate.

La cellule permanente environnement et santé estime nécessaire de contacter à nouveau l'ONE. L'objectif est d'avancer des arguments pour tenir compte de la problématique du chlorate dans l'eau de distribution utilisée pour les biberons. Les experts suggèrent d'étendre la recommandation d'utilisation de l'eau en bouteille à une période plus longue que quatre mois. Cette mesure viserait à offrir plus de garanties pour la santé des jeunes enfants face à cette exposition.

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L'ONE ne ferme pas la porte à une adaptation de ces recommandations concernant l'usage de l'eau en bouteille. De son côté, Valérie Lescrenier, Ministre de l'Enfance pour Les Engagés, déclare que la protection de la santé des enfants reste sa priorité absolue. Elle annonce l'examen des éléments avec l'ONE et les experts compétents pour vérifier si les recommandations actuelles doivent être adaptées.

Une adaptation des recommandations est d'ores et déjà envisagée, bien qu'il ne soit pas certain que l'ONE recommandera l'eau en bouteille jusqu'à l'âge de 3 ans dès le lendemain. La réflexion est ouverte pour vérifier la nécessité de modifications futures. Cette affaire met en lumière les limites des normes actuelles et la complexité de la protection sanitaire dans un contexte réglementaire fragmenté. La vigilance des autorités et des parents reste donc essentielle face à cette réalité hydrique à Limal.