Chris Wood et Tommy Smith : les deux premiers joueurs néo-zélandais à disputer deux Coupes du monde de football

Chris Wood (34 ans) et Tommy Smith (36 ans) ont rejoint les rangs des deux premiers joueurs néo-zélandais à disputer deux Coupes du monde de football, après avoir participé au Mondial sud-africain en 2010. Si Wood évolue dans l'élite du football anglais à Nottingham Forest, Smith connaît les divisions inférieures, son équipe de Braintree Town ayant été reléguée de la 5e à la 6e division. La Nouvelle-Zélande affrontera Haiti en Floride, le 3 juin, avant de s'affronter avec l'Angleterre, le 6 juin, toujours en Floride. Sa Coupe du monde débutera le 16 juin contre l'Iran, suivra la rencontre contre l'Égypte le 22 juin et le duel avec la Belgique le 27 juin.

Chris Wood (34 ans) est la vedette des All Whites . Wood et Tommy Smith (36 ans) deviennent les deux premiers joueurs néo-zélandais à disputer deux Coupes du monde de football, après avoir pris part au Mondial sud-africain en 2010.

Si Wood évolue dans l'élite du football anglais à Forest, Smith en connaît les divisions inférieures: son équipe de Braintree Town vient d'être reléguée de la 5e à la 6e division. La Nouvelle-Zélande jouera son premier match de préparation contre Haiti en Floride, le 3 juin prochain. Elle affrontera ensuite l'Angleterre, le 6 juin, toujours en Floride. Sa Coupe du monde débutera le 16 juin à 3h00 (heure belge), contre l'Iran.

Suivront la rencontre face à l'Égypte, le 22 juin à 3h00, et le duel avec la Belgique, le 27 juin à 5h00.

Gardiens : Max Crocombe (Millwall/Eng), Alex Paulsen (Lechia Gdansk/Pol), Michael Woud (Auckland) Défenseurs : Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Sheffield United/Ang), Michael Boxall (Minnesota United/USA), Liberato Cacace (Wrexham/Ang), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers/USA), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town/Ang) Milieux de terrain : Joe Bell (Viking FK/Nor), Matt Garbett (Peterborough United/Ang), Marko Stamenic (Swansea City/Ang), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell/Éco), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne/Fra), Callum McCowatt (Silkeborg/Dan), Ryan Thomas (PEC Zwolle/P-B), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets/Aus) Attaquants : Chris Wood (Nottingham Forest/Ang), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers/Aus), Ben Waine (Port Vale/Ang), Jesse Randall (Auckland





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