Christian Eriksen en bonne santé après un malaise sur le terrain

Le milieu offensif danois Christian Eriksen a été victime d'un malaise sur le terrain hier soir à Odense, au Danemark. Il est actuellement en bonne santé et devrait être rapidement autorisé à sortir et à rentrer chez lui.

Le milieu offensif danois Christian Eriksen est en bonne santé après avoir été victime d'un malaise sur le terrain. Il est actuellement avec sa famille et a bon moral.

La DBU a publié un communiqué sur les réseaux sociaux indiquant que le joueur devrait être rapidement autorisé à sortir et à rentrer chez lui. Le malaise de Christian Eriksen a été diagnostiqué hier soir à Odense, au Danemark, où il disputait un match de football. Les soigneurs ont aussitôt accouru auprès de lui et la rencontre a été arrêtée par l'arbitre un quart d'heure plus tard.

Le joueur a été transporté au Centre hospitalier universitaire d'Odense pour recevoir des soins. Il a ensuite été transporté au Centre hospitalier universitaire d'Odense. Cette saison, Christian Eriksen a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues pour Wolfsburg, qui a été relégué en deuxième division allemande. Le joueur a été victime d'un arrêt cardiaque lors du match d'ouverture de l'Euro 2021 à Copenhague et a reçu un défibrillateur sous-cutané.

Il a pu reprendre sa carrière début 2022, huit mois après l'accident. Il a joué pour Wolfsburg cette saison et a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues





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