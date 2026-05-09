Christoff's Fans Targeted by Fake Profiles on Social Media

Criminelen impersonate Christoff on social media platforms to trick his fans into giving them money or falling for scams. They use his name and image to gain trust and manipulate his fans.

Criminelen gebruiken de naam en afbeelding van Vlaamse zanger Christoff om zijn fans op te lichten via Facebook Messenger, Telegram en WhatsApp. De profielen winnen hun vertrouwen en vragen om geld, of verkopen valse tickets en meet-and-greets.

"Ik chat niet via WhatsApp of Telegram met fans", benadrukt Christoff, "Wees heel voorzichtig en mail ons als je vragen hebt. ". Kreeg jij onlangs een privébericht van de Vlaamse zanger Christoff? Dan is de kans groot dat het om een nepprofiel gaat.

Criminelen gebruiken de naam en afbeelding van de zanger om zijn fans op te lichten. Dat gebeurt zowel via Facebook Messenger, Telegram als WhatsApp. De echte Christoff trekt aan de alarmbel.

"We zijn radeloos aan het worden", zegt hij in 'Het uur van de waarheid' op Radio 1. "Ik heb nu iemand aangenomen om constant die valse profielen te filteren, maar het is echt dweilen met de kraan open. ". Volgens hem gaat het om tientallen tot zelfs honderden cases per week.

De oplichters vertrekken vaak vanuit reacties op foto's en posts van Christoff, want zo zijn de fans makkelijk te identificeren.

"Vervolgens proberen ze echt een vertrouwensband met hen op te bouwen. Die mensen gaan er dan vanuit dat ik het ben.

". Het gaat om urenlange gesprekken waarbij uiteindelijk vaak geld wordt afgetroggeld. Zo dachten sommige slachtoffers een relatie met de zanger te hebben en betaalden 'hem' flinke sommen, bijvoorbeeld om advocaten af te betalen en zo jaloerse familieleden te weren. Één vrouw in kwestie had zelfs bijna haar huis verkocht, omdat ze meende dat ze bij Christoff kon intrekken.

Mensen denken soms ook dat ze rechtstreeks bij mij tickets bestellen en betalen. Die staan dan aan de deur, zonder echt ticket. Dat levert pijnlijke situaties op. Zo had een vals Christoff-profiel onlangs nog een meet-and-greet aan een fan verkocht.

Daar wordt de echte Christoff dan mee geconfronteerd.

"Het gaat zelfs zo ver dat die mensen met fake profielen aan het chatten zijn, terwijl ik er gewoon naast zit. ". En niet alleen Christoff is de dupe. Ook beeltenissen van zijn familie worden gebruikt.

"Ineens kreeg ik een vriendschapsverzoek van een fake profiel van mijn petekind, met allemaal foto's van haar. Dan kreeg ik ook een vriendschapsverzoek, zogezegd van mijn eigen moeder. Dat gaat toch wel heel ver.

". Christoff en zijn team kregen al heel wat mails van gedupeerden of hun familie.

"Mijn hart breekt. Het jammere is dat de wereld van die mensen 2 keer instort: ze vallen in een zwart gat omdat ze de aandacht van dat urenlange WhatsApp-verkeer kwijt zijn en dan krijgen ze nog eens een koude douche omdat ze te weten komen dat ik het niet ben. Dat is iets om te verwerken.

". "Er is maar 1 officieel account op Facebook, Instagram en TikTok. Ik chat niet via WhatsApp of Telegram met fans", benadrukt hij.

"Wees heel voorzichtig en mail ons als je vragen hebt. ". Dat kan via Er zijn vaak nog signalen waar je de valse profielen aan kunt herkennen. Bijvoorbeeld een verkeerde naam, waar al dan niet veel cijfers in voorkomen, een laag aantal vrienden of volgers, of een buitenlands nummer.

"Als je zo'n verdacht vriendschapsverzoek krijgt, meld het dan", vraagt de zanger





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christoff Impersonation Scam Social Media Tricks Victims

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Naakt fietsen rond kerktoren in Gierle: fans van Parijs-Roubaix-winnaar Wout van Aert komen weddenschap naEr zijn beelden opgedoken van 2 supporters van wielrenner Wout van Aert die in Gierle (Lille) naakt rond de kerk hebben gefietst vlak na de zege van van Aert in Parijs-Roubaix vorige maand. 'We hadden beloofd dat te doen als hij de kasseiklassieker won', zegt Niels Borgmans.

Read more »

Ontploffing bij kantoor D66 in Den Haag, er zijn geen gewondenEr is een explosief afgegaan bij het partijkantoor van de links-liberale partij D66 in Den Haag, in Nederland. Dat bevestigt de politie aan Nederlandse media. Er vielen geen gevonden. De politie heeft een verdachte gearresteerd.

Read more »

Young drivers risk legal driving behavior on social mediaThe increasing number of videos showing dangerous driving behavior among young drivers on social media is a concern for road safety experts. According to the Institute for Road Safety, one in eight young drivers aged 18 to 26 is exposed to such content daily. The behavior of these drivers is becoming more and more dangerous, with more and more fines being issued for offenses such as running red lights or driving on the sidewalk.

Read more »

Muziekliefhebbers roepen op tot dragen van merch voor steun aan de muzieksectorEen initiatief van Live Nation en Belgische concertzalen moedigt fans aan om kleding van hun favoriete artiesten te dragen om de muzieksector te ondersteunen. Merchandise speelt een cruciale rol, zowel als promotiemiddel als inkomstenbron, met verschillen tussen lokale artiesten en internationale sterren. VI.BE benadrukt de administratieve uitdagingen en de sociale functie van merch.

Read more »