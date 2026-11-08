Christophe Dujardin à la RTBF : Défi numérique et rigueur budgétaire

Christophe Dujardin lance sa vision pour la RTBF, privilégiant la transformation digitale et l'indépendance éditoriale malgré une contrainte budgétaire de 20 millions d'euros.

Christophe Dujardin occupe désormais le poste d'administrateur général de la Radio-télévision belge de la Communauté française ( RTBF) depuis exactement une semaine. Cette prise de fonction marque une transition majeure pour l'ancien chief consumer officer (COO) d'Orange Belgium, qui intègre le secteur public après une carrière significative dans le privé. Son arrivée intervient dans un contexte médiatique complexe, où les institutions publiques font face à des pressions croissantes.

Priorité à la transition numérique et aux usages digitaux

La stratégie de Christophe Dujardin place la transformation digitale au cœur des enjeux futurs de l'entreprise publique. Il reconnaît que les habitudes de consommation évoluent massivement vers des plateformes numériques internationales, citant explicitement YouTube comme un acteur incontournable. Ce pivot vers le numérique constitue l'un des défis majeurs des prochaines années pour la RTBF, tout en préservant l'attachement du public aux chaînes linéaires traditionnelles, à savoir la télévision et la radio.

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Garant de l'indépendance face aux pressions politiques et économiques

Le nouveau dirigeant affirme être le garant absolu de l'indépendance éditoriale et de la ligne rédactionnelle de l'ensemble des médias sous sa tutelle. Il se présente comme un rempart contre toute forme de pression, qu'elle soit d'ordre économique, sociétale ou politique. Cette posture est essentielle dans un environnement où les médias publics en Europe subissent des tensions multiples, visant à protéger la crédibilité de l'information diffusée par la RTBF.

Défis budgétaires : 20 millions d'euros d'économies d'ici 2029

La réalisation de ces ambitions se heurte à une réalité financière contraignante pour l'organisme. La RTBF doit notamment réaliser 20 millions d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2029. Ce montant s'ajoute aux réductions de budget déjà en cours, créant une situation tendue qui exige une gestion rigoureuse des ressources disponibles dans le cadre du futur contrat de gestion.

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Optimisation des fonds pour des missions de service public essentielles

Christophe Dujardin insiste sur l'optimisation de chaque euro confié à la RTBF par la dotation publique. Il entend recentrer les actions sur les missions fondamentales de l'entreprise, incluant l'information rigoureuse et pluraliste, le soutien au monde culturel, la production indépendante, ainsi que l'éducation et la cohésion sociale. Ces objectifs nécessitent une allocation stratégique des ressources malgré la pression budgétaire exercée sur le secteur.

Positionnement comme pilier de la démocratie et de la confiance

La vision à long terme du nouvel administrateur général vise à établir la RTBF comme un pilier central de la démocratie belge. Dans un écosystème médiatique saturé de désinformation et de fausses informations, il souhaite que l'entreprise publique devienne un repère de confiance indiscutable. Cette légitimité renforcée permettra également à la RTBF de soutenir activement l'activité économique et les autres acteurs du paysage médiatique francophone.