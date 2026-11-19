Une enfant turque de 8 mètres de haut à Alapli. Hospitalisée dans un état stable après une chute fortuite durant un jeu, l'accident souligne les dangers des terrains non sécurisés.

Une fillette identifiée par les initiales Ö.M. a subi une chute dangereuse d'environ 8 mètres à Alapli, dans la province turque de Zonguldak. L'accident s'est produit lors d'une partie de colin-maillard avec trois autres jeunes filles dans le secteur de Tepeköy Gençlik Sitesi. L'enfant a franchi un muret de soutènement avant de tomber dans un vignoble en contrebas.

Détails de l'accident et chute dans le vignoble

L'événement s'est déroulé le long d'une route dans la localité de Tepeköy Gençlik Sitesi. Les témoins indiquent que la fillette a heurté une grille en fer durant sa chute avant d'atterrir sur la vigne et le sol. Ce terrain végétal a permis d'amortir le choc et d'éviter des blessures potentiellement beaucoup plus graves qu'une surface en béton.

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Intervention des secours et état de santé

Alertés par des riverains, les services de secours sont intervenus rapidement sur place. Après avoir reçu les premiers soins, la jeune fille a été transportée en ambulance vers l'hôpital local. Selon les informations communiquées officiellement, son état de santé est stable. Les observateurs notent que la présence de la vigne a été déterminante pour limiter la gravité des blessures.

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Témoignages et analyse des circonstances

Les personnes présentes estiment qu'une chute sur une surface dure aurait eu des conséquences dramatiques. La nature du terrain a agi comme un tampon naturel lors de l'impact final. Cette chute inattendue rappelle les risques liés aux espaces de jeu non contrôlés près des infrastructures routières. La sécurité des enfants reste une préoccupation majeure pour les familles de la région.

Contexte local et mesures de prévention

La province de Zonguldak a connu plusieurs incidents similaires mettant en jeu la sécurité des mineurs. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue dans les zones périurbaines. Les parents sont invités à surveiller de près les activités des enfants dans les espaces ouverts. La prévention reste la clé pour éviter ce type de drames futurs.