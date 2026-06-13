Chute spectaculaire de Seixas lors d'une course : 'J'ai tout donné pour mes coéquipiers'

Le coureur lyonnais Seixas a connu une chute spectaculaire lors d'une course, après avoir parcouru 32 km à une vitesse estimée à 70 km/h dans une descente. Heureusement, ses coéquipiers sont venus à sa rescousse et l'ont aidé à revenir sur le peloton après une course-poursuite de plus de soixante kilomètres.

Le coureur lyonnais Seixas a connu une chute spectaculaire lors d'une course, après avoir parcouru 32 km à une vitesse estimée à 70 km/h dans une descente.

'C'était une erreur de ma part, je n'ai aucune excuse', a-t-il expliqué. Dans un virage, il est arrivé trop vite et a perdu le contrôle de son vélo.

'Je me suis retrouvé à glisser sur les mains et tout le corps. Et après je me suis arrêté dans le fossé. Pendant un moment je n'ai pas cru que j'allais repartir, j'étais vraiment défoncé', a-t-il ajouté en descendant du podium, les deux coudes et les deux genoux entourés de bandages. Heureusement, deux de ses coéquipiers, de gros rouleurs, sont venus à sa rescousse et l'ont attendu.

Le trio a compté jusqu'à quatre minutes de retard avant de commencer à renverser la vapeur. Ils ont réussi à se rapprocher du peloton dans les lacets du Grand Colombier, à mi-parcours, encouragés par un public en feu. Un nouveau coéquipier est ensuite venu en aide à Seixas, lui permettant de revenir sur le peloton à 38 km de l'arrivée après plus de soixante kilomètres de course-poursuite.

'C'était incroyable ce qu'ils ont fait, ils se sont donnés à 200% alors que j'avais fait une connerie. J'ai tout donné jusqu'à la fin pour ces cinq mecs qui se sont sacrifiés tous les uns après les autres pour moi alors qu'ils auraient pu me laisser dans la pampa. Ils peuvent savoir que je les aime tous!





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