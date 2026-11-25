Le CIES publie son étude sur les moins de 23 ans. La Belgique se hisse à la 8e place mondiale. Joaquin Seys et Mika Godts excellent.

La Belgique affiche une position de force indiscutable dans le football international en raison de la solidité de sa relève. Une récente étude publiée par le Centre International d'Études Sportives, communément appelé CIES, révèle que les Diables Rouges possèdent le huitième meilleur vivier de jeunes talents au monde. Ce résultat encourageant place la Belgique devant des nations historiques comme le Portugal et derrière des puissances établies.

Classement Mondial Des Jeunes Talents Du CIES

Le Centre International d'Études Sportives a classé 80 sélections nationales en fonction du niveau sportif de leurs vingt meilleurs joueurs éligibles âgés de moins de vingt-trois ans. La Belgique obtient un score impressionnant de 78,7 sur 100. Elle occupe ainsi une huitième place mondiale très solide, seulement à 0,3 point de l'Allemagne et à 0,4 point du Brésil. Cette performance confirme que la relève des Diables Rouges est bel et bien assurée face aux meilleures nations du football mondial.

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Performance Dominante Des Joueurs Belges

Si l'Espagne domine ce classement mondial avec un score de 84,2, suivie par la France à 81 et l'Angleterre à 80,9, les jeunes Belges se distinguent clairement. Du côté belge, c'est Joaquin Seys, le défenseur du Club Bruges, qui affiche le meilleur indice sportif avec un score de 84,3 sur 100. Mika Godts (82,7) et Diego Moreira (81,1) se distinguent également parmi les meilleurs. Ces indicateurs sportifs précis reflètent l'excellence technique et la compétitivité de cette nouvelle génération de joueurs.

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Talents Non Sélectionnés Et Futures Étoiles

Le CIES a aussi évalué les jeunes talents qui n'ont pas encore fait leurs débuts en équipe nationale A. Chez nous, c'est Kamiel Van de Perre, le milieu de terrain de l'Union SG, qui arrive en tête avec un score de 83,4. Il devance le gardien de Chelsea Mike Penders, qui obtient un score de 80,2. Ces données statistiques fournissent des éléments concrets pour nourrir de belles ambitions pour les prochaines années des Diables Rouges.

Methodologie Et Impact Sur Les Generations Futures

Pour établir son indice sur 100, le CIES prend en compte des critères rigoureux comme le nombre de minutes disputées par chaque joueur au cours des douze derniers mois. L'étude intègre également les résultats obtenus par son équipe dans les compétitions nationales et internationales. Le niveau du championnat est évalué à l'aide des coefficients continentaux. Les scores des vingt meilleurs jeunes éligibles de chaque nation sont compilés avec un poids plus important accordé aux joueurs les mieux classés. Cette étude ne constitue toutefois pas une garantie absolue de futurs succès pour les Diables Rouges, mais elle trace une feuille de route claire pour l'avenir du football belge.