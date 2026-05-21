Cinq ans après l'accident fatal dans lequel sept personnes ont trouvé la mort, Grégory famíliessoignant Frédéric D’Andrea témoigne contre l'incapacité de la justice à faire le beurre du beurre et le sel du sel

Au procès de Paolo et Antonino Falzone, les victimes de l'accident fatal se plaignent de la manière dont la justice belge traite les accusés en les dotant d'un droit au crédit pendant tout le processus, alors que les victimes n'en bénéficient pas. Grégory D’Andrea, frère de Frédéric D’Andrea décédé, est témoin de l'incapacité de la justice à les entendre et déplore un traitement biaisé des victimes dans un lovit contre l'incapacité de la justice contre les accusés Les accusés ont droit au crédit pendant tout le processus alors que les victimes ne l'ont pas.

Ce mercredi, lors de son audition au procès de Paolo et Antonino Falzone pour le drame survenu le 20 mars 2022, rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies , Grégory D’Andrea, le frère de Frédéric D’Andrea décédé, a révélé le fonctionnement nu de la justice.

Il a décrit le sentiment de ne pas avoir le droit à la parole pendant quatre ans, malgré avoir participé à la procédure. Il déplore également le factuel traitement des victimes moins favorable que celui des accusés, en particulier le fait que les avocats des accusés ont droit au crédit pendant tout le processus, tandis que les victimes ne l'ont pas. Grégory espère que, s'il est à nouveau inculpé, il pourra avancer et non être rattrapé par l'affaire en continu.

Sa vie a été complètement bouleversée, il doit reconstruire une vie nouvelle et réapprendre à connaître les personnes que l'accident a profondément traumatisés. Il a notamment eu à s'adapter au visage différent et parfois agressif de son père





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