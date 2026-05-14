Cinq Italiens décédés dans un accident de plongée aux Maldives

Cinq Italiens ont trouvé la mort dans un accident de plongée aux Maldives, sans que l'on sache dans quelles circonstances précises. Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur.

Cinq Italiens sont décédés dans un accident de plongée aux Maldives , sans que l'on sache dans quelles circonstances précises, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères, les forces de sécurité sur place ayant retrouvé un corps.

L'archipel est une destination de vacances de luxe, avec ses plages de sable blanc et ses complexes hôteliers isolés, prisée des plongeurs. À la suite d'un accident survenu lors d'une sortie de plongée sous-marine, cinq ressortissants italiens ont trouvé la mort aux Maldives. Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur.

Une vaste opération de recherche a été menée avec des avions et des vedettes rapides, et un corps a été retrouvé à l'intérieur d'une grotte en profondeur, où on pense que les quatre autres plongeurs se trouvent également





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