Cisjordanie : Deux Palestiniens tués lors d'une attaque de colons près de Ramallah

Un adolescent de 14 ans et un homme de 32 ans ont été tués mardi lors d'une attaque de colons israéliens contre une école près de Ramallah en Cisjordanie. Des témoins affirment que des soldats étaient présents sur les lieux. Les obsèques ont été perturbées par l'intervention de l'armée israélienne.

La Cisjordanie a été le théâtre d'une tragédie mardi, avec le décès d'Aous Hamdi Al-Nassan, un adolescent de 14 ans, et de Jihad Marzouq Abou Naïm, un homme de 32 ans, dans le village d'al-Moughayer, situé à environ quinze kilomètres au nord-est de Ramallah .

Les faits se sont déroulés en pleine période d'examens mensuels pour les élèves de l'école du village. Le directeur de l'établissement, Bassam Abou Assaf, a témoigné d'une scène choquante : l'arrivée soudaine de colons attaquant l'école. Il décrit un moment de panique et de terreur pour les élèves, pris au dépourvu par cette agression inattendue.

Selon son récit, Aous Hamdi Al-Nassan a été mortellement touché alors qu'il tentait de s'échapper de la violence, tandis que Jihad Marzouq Abou Naïm a perdu la vie en essayant de porter secours aux élèves, démontrant un acte de courage désespéré face au danger. Le témoignage du directeur est corroboré par d'autres villageois qui affirment que des soldats israéliens étaient présents aux côtés des colons au moment de l'attaque, avant l'arrivée de renforts militaires.

Cette présence militaire soulève des questions sur le rôle des forces de sécurité israéliennes dans la protection des Palestiniens et la prévention de la violence des colons. La complexité de la situation est accentuée par le fait que de nombreux colons israéliens résidant en Cisjordanie sont également des réservistes militaires, ce qui signifie qu'ils peuvent porter l'uniforme même en dehors de leur service actif, brouillant ainsi les lignes entre civils et militaires.

Un élève de 14 ans, témoin de la scène, a rapporté avoir vu des colons, dont certains étaient armés, descendre de la colline et se diriger vers l'école. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux confirme ces témoignages, montrant au moins un individu tirant en direction de l'école. Cette preuve visuelle renforce les accusations portées contre les colons et met en lumière la gravité de la situation.

Les obsèques des victimes ont été brièvement perturbées par l'intervention des forces israéliennes. Un journaliste de l'Agence France-Presse (AFP) a constaté qu'un blindé israélien a roulé à travers la foule des personnes en deuil, provoquant une réaction immédiate de la part de dizaines de jeunes qui ont commencé à lancer des pierres en direction du véhicule. Cet incident illustre la tension palpable et l'hostilité qui règnent dans la région, ainsi que le risque constant d'escalade de la violence.

La situation est d'autant plus préoccupante que les villageois vivent dans la peur constante d'attaques de colons, ce qui les oblige à abandonner leurs terres agricoles. Autour d'al-Moughayer, des champs sont laissés à l'abandon, témoignage de la crainte qui paralyse la vie économique et sociale de la communauté. Sur une parcelle de terre, on peut observer les restes d'oliviers abattus lors de précédentes violences, symbolisant la destruction et le traumatisme causés par les attaques répétées.

Cette tragédie s'inscrit dans un contexte plus large de tensions croissantes en Cisjordanie, où la violence entre Israéliens et Palestiniens est une réalité quotidienne. Les colonies israéliennes, considérées comme illégales par le droit international, sont une source majeure de conflit et d'instabilité. Les colons sont souvent accusés de harceler, d'attaquer et de voler les terres des Palestiniens, tandis que les forces israéliennes sont critiquées pour leur inaction ou leur complicité dans ces actes de violence.

L'impunité dont jouissent souvent les colons alimente un sentiment de frustration et de désespoir parmi les Palestiniens, qui se sentent abandonnés par la communauté internationale. La mort d'Aous Hamdi Al-Nassan et de Jihad Marzouq Abou Naïm est un rappel brutal des conséquences tragiques de ce conflit et de la nécessité urgente de trouver une solution juste et durable.

La communauté internationale doit exercer une pression accrue sur Israël pour qu'il respecte le droit international, qu'il mette fin à l'expansion des colonies et qu'il garantisse la sécurité et les droits des Palestiniens. Il est également essentiel de soutenir les initiatives de paix et de dialogue qui visent à promouvoir la coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens.

La situation à al-Moughayer est un microcosme des défis auxquels est confrontée la Cisjordanie, et la résolution de ce conflit est essentielle pour la stabilité et la prospérité de la région





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