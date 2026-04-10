Citoyenne belge sans acte de naissance : le parcours du combattant d'Olivia

Olivia, naturalisée belge il y a plus de 15 ans, se bat pour faire reconnaître son acte de naissance irakien afin de pouvoir se marier et vivre en France. Un long parcours semé d'embûches administratives et de blocages juridiques.

Arrivée en Belgique en 1999 pour échapper aux conflits en Irak , Olivia a obtenu la nationalité belge en 2008, à seulement 14 ans. Pourtant, plus de quinze ans plus tard, un élément essentiel manque toujours à son dossier : la transcription de son acte de naissance . Je suis citoyenne belge, je travaille, je paie mes impôts… mais administrativement, c’est comme si je n’existais pas complètement , confie-t-elle, ayant obtenu la nationalité belge grâce à sa mère.

Ce document, qui était longtemps resté secondaire, est devenu indispensable aujourd’hui pour réaliser un projet de vie : se marier et s’installer en France avec l’homme qu’elle aime. Elle explique cette situation via le bouton orange Alertez-nous. Olivia a multiplié les démarches pour obtenir cet acte de naissance : demande d’acte de notoriété en France, procurations depuis la Belgique, recours à un avocat en Irak. Toutes ces tentatives ont échoué. Face à ces refus, elle a pris une décision difficile : retourner en Irak, un pays qu’elle avait fui. J’y suis allée avec peur, insécurité et énormément d’angoisse. Je n’avais pas le choix , raconte-t-elle. Sur place, elle a subi des contrôles biométriques complets pour prouver son identité. Après ce parcours éprouvant, elle a finalement réussi à obtenir son acte de naissance. Une fois en possession du précieux document, Olivia a suivi scrupuleusement toutes les procédures : légalisations à Bagdad puis à l’ambassade d’Irak à Paris, traduction officielle, dépôt en mairie en France. Mais contre toute attente, son dossier a été refusé. Je me sens abandonnée face à ce système . La raison du refus est liée au format de l’acte irakien, qui ne mentionne pas de nom de famille pour les parents. On me reproche un format qui est pourtant la norme dans mon pays d’origine , déplore-t-elle. Même après avoir fourni des attestations officielles de l’ambassade d’Irak confirmant la validité de ce format et l’identité complète de ses parents, le refus persiste. Je me sens abandonnée face à ce système , répète-t-elle. En Belgique, l’absence de transcription de son acte de naissance bloque toute procédure. Pour être reconnu, son acte irakien doit être légalisé… en Jordanie, car il n’y a pas d’ambassade belge en Irak. Je ne peux pas me rendre en Jordanie pour des raisons de sécurité. On m’a proposé d’envoyer mes documents là-bas par le biais d’une autre personne mais c’est prendre le risque de ne jamais les revoir , explique Olivia. Même en cas de légalisation, d’autres démarches restent nécessaires, sans garantie de succès et avec des coûts. La situation d’Olivia se heurte à un cadre légal strict, que les autorités appliquent sans flexibilité. Le SPF Affaires étrangères rappelle que la légalisation est effectuée par un agent consulaire belge accrédité dans l’État où l’acte a été établi , ce qui signifie concrètement que, pour les actes irakiens, seule l’ambassade de Belgique à Amman (Jordanie) est compétente. L’administration précise qu’ un tiers peut généralement accomplir les formalités , mais cette alternative reste théorique face aux risques de perte de documents et à l’absence de garanties. Sur le papier, des solutions existent également pour régulariser sa situation en Belgique : Il n’existe aucune restriction dans le temps pour introduire une demande de transcription dans les registres belges. Cependant, cette possibilité est conditionnée à une étape préalable incontournable, la légalisation. Une personne devenue belge depuis plusieurs années peut toujours demander la reconnaissance de son acte étranger . Comme l’indique le SPF Justice, en cas de refus de reconnaissance d’un acte étranger par un officier de l’état civil , les personnes concernées peuvent introduire une demande auprès du tribunal de la famille , conformément à l’article 23 du Code de droit international privé. De plus, aucune procédure spécifique n’est prévue pour les citoyens belges naturalisés dont les actes n’ont jamais été transcrits, mais aucun délai n’est imposé pour l’inscription d’un acte étranger en Belgique , ce qui permet d’engager des démarches même de nombreuses années après l’acquisition de la nationalité ; en ce sens, une personne devenue belge depuis plusieurs années peut toujours demander la reconnaissance de son acte étranger (article 68 §1 du Code civil). Si obtenir un acte à l’étranger est impossible, la législation prévoit des mécanismes de substitution, notamment l’établissement d’un acte belge sur base d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de la famille . Les autorités belges soulignent leurs limites d’intervention, laissant Olivia seule face à ses démarches. Ni le SPF Affaires étrangères ni les consulats belges ne sont compétents pour entreprendre des démarches visant à obtenir un acte étranger , et, dans le cas d’une double nationalité, le SPF Affaires étrangères n’intervient pas





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