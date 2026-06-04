CJUE : la Belgique doit exécuter les peines si elle refuse la remise

La Cour de justice de l'Union européenne a statué que la Belgique doit chercher activement à faire exécuter les peines sur son territoire lorsqu'elle refuse la remise de personnes condamnées en raison de risques de traitement inhumain ou dégradant dans l'État d'émission.

La Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE ) a rendu un arrêt important concernant l'exécution des mandats d'arrêt européens lorsque l'État d'exécution refuse la remise d'une personne pour des motifs de droits fondamentaux .

Dans cette affaire, la Cour de cassation belge avait posé une question préjudicielle après que les juridictions d'appel belges eurent refusé d'exécuter deux mandats d'arrêt européens émis par la Roumanie et la Grèce. Ces mandats visaient un ressortissant roumain et un citoyen belge, tous deux résidant en Belgique, qui devaient purger des peines de prison dans leurs pays d'origine.

Les juges belges avaient estimé qu'il existait un risque de traitement inhumain ou dégradant dans les prisons roumaines et grecques, justifiant ainsi le refus de remise. La question centrale était de savoir si la Belgique devait ou pouvait alors exécuter ces peines sur son territoire pour éviter l'impunité des condamnés. La CJUE a répondu que, pour préserver la sécurité de l'espace européen, la Belgique est tenue de chercher activement à faire exécuter les peines prononcées contre les personnes recherchées.

Concrètement, la justice belge doit s'appuyer sur les instruments de coopération judiciaire de l'Union, comme la décision-cadre relative à l'exécution des peines. Il incombe à la Belgique de prendre l'initiative et de demander à l'État d'émission de lui transmettre les jugements initiaux, afin de garantir l'exécution des peines dans les prisons belges.

La Cour précise également que si l'exécution d'une peine dans un autre État nécessite en principe l'accord du condamné, ce consentement n'est pas requis lorsque l'individu a délibérément fui l'État de sa condamnation pour échapper à sa peine. Cette décision vise à éviter que des condamnés ne profitent des divergences entre systèmes judiciaires pour échapper à leur responsabilité pénale.

Cet arrêt a des implications pratiques importantes pour les autorités judiciaires belges et, plus largement, pour tous les États membres confrontés à des situations similaires. Il clarifie les obligations des États d'exécution lorsqu'ils refusent la remise en raison de risques de violations des droits fondamentaux. Désormais, la Belgique devra systématiquement engager des démarches pour permettre l'exécution de la peine sur son territoire, en sollicitant la transmission des jugements et en organisant la détention ou l'emprisonnement du condamné.

Cette solution permet de concilier la protection des droits fondamentaux avec la nécessité de lutter contre l'impunité au sein de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. La CJUE rappelle ainsi que la coopération judiciaire doit être effective et que les États membres doivent utiliser tous les mécanismes disponibles pour assurer l'exécution des peines





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mandat D'arrêt Européen Exécution Des Peines CJUE Droits Fondamentaux Belgique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transuniverse reprend la plupart des activités de Ziegler en Belgique : 282 emplois sauvés selon la CSC'Nous reprenons 7 sites de Ziegler Belgique. Cela nous permet de renforcer notre présence dans le transport et la...

Read more »

Materne rappelle un lait de croissance Lupilu vendu chez Lidl en BelgiqueLa société Materne retire de la vente et rappelle un lait de croissance de la marque Lupilu commercialisé chez Lidl en Belgique en raison d'un remplissage temporaire non stérile pouvant provoquer une coagulation visible du lait et un goût aigre. Le produit concerné a une date limite de consommation au 21 novembre 2026 et a été vendu entre le 21 mars et le 27 mai en brique carton d'un litre. Les consommateurs sont invités à ne pas le consommer et à le ramener pour remboursement.

Read more »

Belgique : le gouvernement valide un plan d'urgence pour la sécurité énergétiqueLe gouvernement belge a validé un plan d'urgence pour renforcer la sécurité énergétique du pays face aux risques de rupture de l'approvisionnement en pétrole. Le plan transpose partiellement une directive européenne qui impose aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Read more »

Les cultures agricoles touchées par les intempéries en BelgiqueLa Belgique traverse actuellement une période d'instabilité météorologique qui affecte les cultures agricoles. Les conseillères de la Fédération Wallonne de l'Agriculture soulignent les dégâts causés par les précipitations.

Read more »